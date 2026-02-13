13 Şubat Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

13 Şubat 2026 cuma akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...
TRT1 Yayın Akışı
- 00:25 - 02:10 Gökdelen
- 02:10 - 04:25 Kara Ağaç Destanı
- 04:25 - 05:45 Seksenler
- 05:45 - 06:35 Turgay Başyayla ile...
- 06:35 - 09:20 Kalk Gidelim
- 09:20 - 10:30 Adını Sen Koy
- 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 - 14:30 Seksenler
- 14:30 - 17:45 Kara Ağaç Destanı
- 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
KANAL D Yayın Akışı
- 00:15 - 03:00 Eşref Rüya
- 03:00 - 05:00 Poyraz Karayel
- 05:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş
- 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
- 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 - 14:00 Yaprak Dökümü
- 14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta
- 16:45 - 19:00 Arka Sokaklar
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:15 - 02:45 Kızılcık Şerbeti
- 02:45 - 05:00 Veliaht
- 05:00 - 07:00 Uyanık Gazeteci
- 07:00 - 09:30 Bahar
- 09:30 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 12:30 - 15:00 Gelin Evi
- 15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...
- 18:45 - 20:00 Show Ana Haber
STAR TV Yayın Akışı
- 00:30 - 02:30 Sevdiğim Sensin
- 02:30 - 04:00 Sefirin Kızı
- 04:00 - 05:30 Ateşböceği
- 05:30 - 07:00 Erkenci Kuş
- 07:00 - 09:30 Sefirin Kızı
- 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17:15 - 19:00 Erkenci Kuş
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 00:00 - 02:30 Dizi
ATV Yayın Akışı
- 00:20 - 01:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta...
- 01:20 - 04:00 Kuruluş Orhan
- 04:00 - 06:00 Bir Gece Masalı
- 06:00 - 07:00 Başka Bir Gün
- 07:00 - 08:30 Kahvaltı Haberleri
- 08:30 - 10:00 Nihat Hatipoğlu...
- 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 14:00 - 16:00 Mutfak Bahane
- 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 23:20 Aynı Yağmur Altında
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:30 Survivor Ekstra
- 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 - 06:00 Gel Konuşalım
- 06:00 - 07:15 Tuzak
- 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 - 12:30 Gel Konuşalım
- 12:30 - 15:45 Survivor 2026 Ünlüler -...
- 15:45 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
