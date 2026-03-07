MAGAZİN

Veliaht dizisi için final kararı verildi! Show Tv fişini çekti

Akın Akınözü ile Serra Arıtürk’ün başrollerini paylaştığı Veliaht dizisi için final kararı verildi. Son olarak 24. bölümüyle ekrana gelen dizi reytinglerde istediği başarıyı bir türlü yakalayamayınca Show Tv dizinin fişini çekti.

Öznur Yaslı İkier

Show TV’de Perşembe akşamları ekranlara gelen, FARO ve Gold Yapım imzalı ‘Veliaht’ dizisi son olarak 24. bölümle izleyicisinin karşısına çıktı.

Reytinglerde bir türlü istediği başarıyı yakalayamayan fenomen dizi için final kararı verildi.

Veliaht dizisi için final kararı verildi! Show Tv fişini çekti 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sinan Öztürk’ün yönettiği dizi Kars’taki çekimlerini tamamladıktan sonra İstanbul’a dönecek ve 26. bölümünü çekerek ekran macerasını sonlandıracak.

Veliaht dizisi için final kararı verildi! Show Tv fişini çekti 2

Diziyi çok seven ve bitmesini istemeyen Sezen Aksu geçen hafta Zafer’in (Bora Akkaş) hayatını kaybettiği sahneden çok etkilenmiş ve “Kar” adlı şarkı yazmıştı.

Veliaht dizisi için final kararı verildi! Show Tv fişini çekti 3

VELİAHT SON BÖLÜM ÖZETİ:

Veliaht'ın 24. Bölümünde; Zafer’in ölüm haberi Karslıların evine bir ateş gibi düşer. Bebek haberinin ardından boşanma davası açan Derya, Beyazıt’tan boşanır, artık özgürdür.

Veliaht dizisi için final kararı verildi! Show Tv fişini çekti 4

Faroz artık Kars’tadır ve Timur’a iş teklif eder. Reyhan geçmişinden gelen bu gizemli adamı tanımaya çalışır. Timur, Faroz’u alt etmek için bir oyun kurar ancak bu sefer Yahya’ya ihtiyacı vardır. Yahya’nın kararı dengeleri değiştirir. Zahide ve Zülfikar'ın oğlu, Zülfikar Karslı'nın gerçek veliahtı ortaya çıkar.

Show TV Akın Akınözü Serra Arıtürk Veliaht dizisi
