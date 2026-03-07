Veliaht dizisi için final kararı verildi! Show Tv fişini çekti

Show TV’de Perşembe akşamları ekranlara gelen, FARO ve Gold Yapım imzalı ‘Veliaht’ dizisi son olarak 24. bölümle izleyicisinin karşısına çıktı.

Reytinglerde bir türlü istediği başarıyı yakalayamayan fenomen dizi için final kararı verildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sinan Öztürk’ün yönettiği dizi Kars’taki çekimlerini tamamladıktan sonra İstanbul’a dönecek ve 26. bölümünü çekerek ekran macerasını sonlandıracak.

Diziyi çok seven ve bitmesini istemeyen Sezen Aksu geçen hafta Zafer’in (Bora Akkaş) hayatını kaybettiği sahneden çok etkilenmiş ve “Kar” adlı şarkı yazmıştı.

VELİAHT SON BÖLÜM ÖZETİ:

Veliaht'ın 24. Bölümünde; Zafer’in ölüm haberi Karslıların evine bir ateş gibi düşer. Bebek haberinin ardından boşanma davası açan Derya, Beyazıt’tan boşanır, artık özgürdür.

Faroz artık Kars’tadır ve Timur’a iş teklif eder. Reyhan geçmişinden gelen bu gizemli adamı tanımaya çalışır. Timur, Faroz’u alt etmek için bir oyun kurar ancak bu sefer Yahya’ya ihtiyacı vardır. Yahya’nın kararı dengeleri değiştirir. Zahide ve Zülfikar'ın oğlu, Zülfikar Karslı'nın gerçek veliahtı ortaya çıkar.