14 Ekim güncel reyting sonuçları! Bahar, Gözleri Karadeniz reyting birincisi kim? Dün en çok ne izlendi?

Dün akşam televizyon izleyicileri, yüksek ilgi gören programlarla buluştu. Türkiye-Gürcistan FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçı, TV8 kanalında yayınlandı. Bu karşılaşma, ratinglerde zirveye yükseldi. Futbol tutkunları, maçı büyük heyecanla takip etti. İzleyicilerin gönlünde taht kurmayı başardı.
ATV'de "Esra Erol'da" programı, gündüz kuşağında yer aldı. İzleyicilere eğlenceli bir saat sundu. Ayrıca, ATV'nin "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı yayınlandı. Bu program, sabah saatlerinde geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.
Akşam saatlerinde ATV’nin "Gözleri Karadeniz" dizisi, izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizi, en üst sıralarda yer aldı.
SHOW TV'de "Bahar" dizisi izleyicileri etkiledi. Reytingler sıralamasında üst sıralara tırmandı. NOW kanalındaki "Kıskanmak" ise izleyicilerin ilgisini çekti.
|Sıra
|Program
|Kanal
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|1
|TURKIYE-GURCISTAN FIFA DUNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERI KARSILAMASI
|TV8
|21:25:09
|23:59:46
|2
|ESRA EROL'DA
|ATV
|16:21:47
|18:46:06
|3
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|10:00:03
|13:00:06
|4
|GOZLERI KARADENIZ
|ATV
|20:33:53
|24:16:58
|5
|GOZLERI KARADENIZ (OZET)
|ATV
|19:59:54
|20:33:53
|6
|SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER
|NOW
|19:00:08
|20:00:04
|7
|ATV ANA HABER
|ATV
|19:00:03
|19:56:10
|8
|BAHAR
|SHOW TV
|20:59:16
|24:17:37
|9
|KISKANMAK
|NOW
|20:00:14
|23:17:52
|10
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|18:58:00
|19:59:43
Kaynak: TİAK
