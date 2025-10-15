14 Ekim güncel reyting sonuçları! Bahar, Gözleri Karadeniz reyting birincisi kim? Dün en çok ne izlendi?

Dün akşam televizyon izleyicileri, yüksek ilgi gören programlarla buluştu. Türkiye-Gürcistan FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçı, TV8 kanalında yayınlandı. Bu karşılaşma, ratinglerde zirveye yükseldi. Futbol tutkunları, maçı büyük heyecanla takip etti. İzleyicilerin gönlünde taht kurmayı başardı.

ATV'de "Esra Erol'da" programı, gündüz kuşağında yer aldı. İzleyicilere eğlenceli bir saat sundu. Ayrıca, ATV'nin "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı yayınlandı. Bu program, sabah saatlerinde geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Akşam saatlerinde ATV’nin "Gözleri Karadeniz" dizisi, izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizi, en üst sıralarda yer aldı.

SHOW TV'de "Bahar" dizisi izleyicileri etkiledi. Reytingler sıralamasında üst sıralara tırmandı. NOW kanalındaki "Kıskanmak" ise izleyicilerin ilgisini çekti.

14 EKİM GÜNCEL REYTİNG SONUÇLARI!

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 TURKIYE-GURCISTAN FIFA DUNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERI KARSILAMASI TV8 21:25:09 23:59:46 2 ESRA EROL'DA ATV 16:21:47 18:46:06 3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:03 13:00:06 4 GOZLERI KARADENIZ ATV 20:33:53 24:16:58 5 GOZLERI KARADENIZ (OZET) ATV 19:59:54 20:33:53 6 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 20:00:04 7 ATV ANA HABER ATV 19:00:03 19:56:10 8 BAHAR SHOW TV 20:59:16 24:17:37 9 KISKANMAK NOW 20:00:14 23:17:52 10 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:00 19:59:43

Kaynak: TİAK