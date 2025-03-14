14 Mart 2025 Cuma bu akşam hangi diziler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı bilgisi

14 Mart Cuma günü, televizyon izleyicileri için birbirinden farklı dizi ve programlarla dolu bir akış sunuluyor. Her gün değişen yayın akışları, kanal bazında belirlenen saatlerde düzenli olarak izleyicilere duyuruluyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? İşte kanalların güncel yayın akışı bilgileri...
Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'da Arka Sokaklar dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.
Show Tv'de saat 20:00'da Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Now Tv'de ise saat 20:00'da Doktor Civanım filmi ekrana gelecek.
Star Tv'de Yalı Çapkını dizisi saat 20:00'da ekranda olacak.
Atv ekranlarında saat 20:00'da Zembilli dizisi izleyicisinin karşısına çıkacak.
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Zembilli
08:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
18:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:30 atv Ana Haber
20:00 Zembelli
00:20 Can Borcu
03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Bahar
02:45 Siyah Kalp
04:45 Sandık Kokusu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
17:00 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Yalı Çapkını
00:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
03:00 Sefirin Kızı
04:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
06:00 Kiralık Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Piyasa
02:45 Çatı Katı Aşk
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30 Gel Konuşalım
12:00 Survivor All Star-Gönüllüler
13:15 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
04:45 Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Ramazan
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Doktor Civanım
22:00 Gol Kralı
23:30 Orta Sayfa
01:15 Gol Kralı
02:45 Her Yerde Sen
04:30 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:48 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:50 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
06:45 Tefekkür Teknesi
07:05 Vuslat
10:10 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket
10:30 Alişan ile Gülümse Hayata
13:15 Seksenler
14:10 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket
14:30 Vefa Sultan
16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ramazan Sevinci
19:30 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Bir Zamanlar İstanbul
00:15 Vefa Sultan
01:25 Mehmed: Fetihler Sultanı
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