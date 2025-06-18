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14 Şubat için ilan yayınlayıp 400 bin TL istemişti! Merve Taşkın hakim karşısına çıktı! Karar verildi

Fenomen Merve Taşkın, 14 Şubat Sevgililer Günü'yle ilgili yaptığı paylaşımından dolayı 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Taşkın paylaşımında; "14 Şubat’ta yalnız olanlara 400 bin TL karşılığında kız arkadaş olabilirim" diye yazmıştı. Merve Taşkın hakim karşısına çıktı.

14 Şubat için ilan yayınlayıp 400 bin TL istemişti! Merve Taşkın hakim karşısına çıktı! Karar verildi
Öznur Yaslı İkier

Onlyfans modeli olarak bilinen ve müstehcen paylaşımları nedeniyle daha önce yargılanarak beraat eden Merve Taşkın '14 Şubat Sevgililer Günü' teklifiyle uzun süre konuşulmuştu.

Sosyal medya hesabından bir ilan yayınlayan Merve Taşkın, 14 Şubat'ta yalnız olanlar için ücret karşılığında akşam yemeği teklif etmiş ve 400 bin TL de ücret belirlemişti.

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Merve Taşkın'ın bu paylaşımı sonrası CİMER'e şikayet yağmıştı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, savcılığın talimatı üzerine Merve Taşkın’ı ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla gözaltına almıştı.

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HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Bir önceki duruşmada hakkındaki ev hapsi kaldırılan Merve Taşkın, dün yeniden mahkemeye çıktı.

Duruşmada savunma yapan sanık Taşkın, Sevgililer Günü için yaptığı paylaşımın tamamen mizah amaçlı olduğunu belirterek, ‘’Ben o geceyi zaten nezarette geçirdim, o gece paylaştığım tweette yazdığım şekilde gerçekleşmedi. Hesaptan yapılan paylaşım bana aittir ancak başka bir hesaptan fotoğraflarım ve videolarım paylaşılmış. O hesap bana ait değildir, paylaşılan görüntüler ise 2-3 yıl önce özel olarak konuştuğum ve flört ettiğim kişilere özel olarak yolladığım görüntülerdir. Kimin ifşa ettiğini de bilmiyorum" şeklinde konuştu.

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'BURAK ÖZÇİVİT DE ARAP ÜLKELERİNDE...'

Sanık avukatı Feyza Altun ise müvekkilinin bir kadın olduğunu ve söz konusu görüntülerin bir kadının kendisi tarafından açık şekilde yayınlanmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirterek, ‘’Para karşılığında yemek yemek suç değildir. Eğer para verip karşılığında yemek yemek suçsa, Burak Özçivit de Arap ülkelerinde para karşılığında yemek yemiştir, bazı ünlüler de. O zaman onlar da yargılanmalıdır. Müvekkil daha önce aynı suçtan beraat etmiştir, adli kontrol tedbirleri kaldırılarak yine beraatını talep ederiz’’ ifadelerini kullandı.

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ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ KALDIRILDI

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Merve Taşkın’ın savunmasının alınmış olmasını da göz önüne alarak ‘konutu terk etmemek’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi. Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
Merve Taşkın
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