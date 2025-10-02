MAGAZİN

14 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Yasemin Ergene önce numarasını sonra evini değiştirdi! 'Lütfen aramayın'

Yasemin Özilhan ile 2011 yılında nikah masasına oturduğu eşi İzzet Özilhan geçtiğimiz haftalarda 14 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı. Yasemin Özilhan boşanmanın ardından soyadını değiştirerek 'Ergene' yaptı. Yasemin Ergene, önce numarasını sonra evini değiştirdi ama yine de kurtulamadı...

Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Yasemin Ergene ve iş insanı İzzet Özilhan, 2011'de nikah masasına oturmuştu. Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Ergene, 2012'de Emine'yi 2013'te Ela'yı kucağına aldı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, geçtiğimiz günlerde 14 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandırdı.

Boşanmanın ardından yeni bir hayata adım atan Yasemin Ergene önce numarasını ve daha sonrada evini değiştirdi. Ergene'nin eski numarasını alan petshop sahibinin hayatı ise kabusa döndü.

"LÜTFEN ARAMAYIN"

Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; numaranın yeni sahibi, sürekli gelen arama ve mesajlardan bunalınca çareyi sosyal medya hesabından paylaşım yapmakta buldu. Esnaf, "Bu numara artık bizim dükkana ait. Yasemin Özilhan ile ilgisi yoktur, artık aramazsanız çok iyi olur!" dedi.

