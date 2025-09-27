MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

14 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Yasemin Ergene son pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz haftalarda İzzet Özilhan ile evliliğini sonlandıran Yasemin Ergene, sosyal medyada paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ünlü ismin peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

14 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Yasemin Ergene son pozlarıyla sosyal medyayı salladı
Öznur Yaslı İkier

Oyuncu Yasemin Ergene, iş adamı İzzet Özilhan ile 14 yıl süren evliliğini geçtiğimiz günlerde sonlandırdı.

Boşanmanın ardından sosyal medya hesabından 'Özilhan' soyadını kaldıran Yasemin Ergene, kısa süre sonra evlilik sürecinde sıkıntılar yaşadığı iddia edilen kayınvalidesi Emine Özilhan'ı da takipten çıkardı.

14 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Yasemin Ergene son pozlarıyla sosyal medyayı salladı 1

Boşanmanın ardından moral depolamak isteyen Yasemin Ergene, yakın arkadaşlarıyla birlikte yurt dışına çıkarak Prag'a gitmişti.

14 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Yasemin Ergene son pozlarıyla sosyal medyayı salladı 2

Yasemin Ergene, sosyal medya hesabından paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

14 yıllık evliliği tek celsede bitmişti! Yasemin Ergene son pozlarıyla sosyal medyayı salladı 3

Kahverengi straplez korse üstü, dumanlı nude dantelden yapılmış uzun, katmanlı eteği ve altın rengi çantasıyla şıklığını tamamlayan Yasemin Ergene, bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
12 yaş küçük eşinden tek celsede boşandı! Tazminat ve nafaka... 12 yaş küçük eşinden tek celsede boşandı! Tazminat ve nafaka...
Oğlu Can büyüdü kocaman oldu! 'Annesinin kopyası' Oğlu Can büyüdü kocaman oldu! 'Annesinin kopyası'

Anahtar Kelimeler:
Yasemin Özilhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.