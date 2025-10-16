15 Ekim 2025 güncel reyting sonuçları! Eşref Rüya, Sahipsizler, Can Borcu reyting birincisi kim?

Dün gerçekleşen televizyon yayınlarında reyting sıralamaları, izleyicilerin tercihlerinin bir göstergesi oldu. En çok ilgi gören yapım, Kanal D'nin "Eşref Rüya" dizisiydi. Bu dizi, yüksek izlenme oranına ulaştı. Böylelikle izleyicilerin ekran başında çözüm ortağı olmayı başardı.

İkinci sırada, Star TV’nin "Sahipsizler" yapımı yer aldı. Dizi, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Reytinglerde önemli bir yer edindi. "Eşref Rüya"nın özet bölümü de ilgiyle karşılandı. Kanal D'de yayımlandığı saatte izlenme oranları tatmin edici bir düzeye ulaştı.

ATV kanalı, "Esra Erol'da" programıyla dikkat çekti. Bu program, izleyicilerin gündüz kuşağındaki favorileri arasında yer aldı. "Müge Anlı ile Tatlı Sert" adlı program, müzik ve tatlı sohbetler sundu. İzleyicilere günün erken saatlerinde samimi bir atmosfer sağladı.

15 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 ESREF RUYA KANAL D 20:47:48 24:17:27 2 SAHIPSIZLER STAR TV 20:59:45 24:16:46 3 ESREF RUYA (OZET) KANAL D 20:00:42 20:47:37 4 ESRA EROL'DA ATV 16:22:05 18:46:10 5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:00 12:59:57 6 SAHIPSIZLER (OZET) STAR TV 19:59:55 20:59:45 7 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:07 20:00:03 8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:25 20:00:04 9 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:29:36 24:30:25 10 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:16 19:59:58

Kaynak: TİAK