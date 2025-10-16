MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

15 Ekim 2025 güncel reyting sonuçları! Eşref Rüya, Sahipsizler, Can Borcu reyting birincisi kim?

Televizyon kanallarında gündüz, öğle ve akşam saatlerinde birçok dizi, film, haber bülteni, yarışma ve program izleyicilerle buluşuyor. Hangi yapımın daha çok izlendiğini merak eden seyirciler ise reyting sonuçlarını araştırıyorlar. İşte 15 Ekim 2025 çarşamba gününün güncel reyting sonuçları...

15 Ekim 2025 güncel reyting sonuçları! Eşref Rüya, Sahipsizler, Can Borcu reyting birincisi kim?
Öznur Yaslı İkier

Dün gerçekleşen televizyon yayınlarında reyting sıralamaları, izleyicilerin tercihlerinin bir göstergesi oldu. En çok ilgi gören yapım, Kanal D'nin "Eşref Rüya" dizisiydi. Bu dizi, yüksek izlenme oranına ulaştı. Böylelikle izleyicilerin ekran başında çözüm ortağı olmayı başardı.

İkinci sırada, Star TV’nin "Sahipsizler" yapımı yer aldı. Dizi, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Reytinglerde önemli bir yer edindi. "Eşref Rüya"nın özet bölümü de ilgiyle karşılandı. Kanal D'de yayımlandığı saatte izlenme oranları tatmin edici bir düzeye ulaştı.

15 Ekim 2025 güncel reyting sonuçları! Eşref Rüya, Sahipsizler, Can Borcu reyting birincisi kim? 1

ATV kanalı, "Esra Erol'da" programıyla dikkat çekti. Bu program, izleyicilerin gündüz kuşağındaki favorileri arasında yer aldı. "Müge Anlı ile Tatlı Sert" adlı program, müzik ve tatlı sohbetler sundu. İzleyicilere günün erken saatlerinde samimi bir atmosfer sağladı.

15 EKİM 2025 REYTİNG SONUÇLARI

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 ESREF RUYA KANAL D 20:47:48 24:17:27
2 SAHIPSIZLER STAR TV 20:59:45 24:16:46
3 ESREF RUYA (OZET) KANAL D 20:00:42 20:47:37
4 ESRA EROL'DA ATV 16:22:05 18:46:10
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:00 12:59:57
6 SAHIPSIZLER (OZET) STAR TV 19:59:55 20:59:45
7 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:07 20:00:03
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:25 20:00:04
9 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:29:36 24:30:25
10 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:16 19:59:58

Kaynak: TİAK

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Resmen eridi! Podyumda görenler tanıyamadıResmen eridi! Podyumda görenler tanıyamadı
Kızının adı ortaya çıktı! Anlamı merak edildiKızının adı ortaya çıktı! Anlamı merak edildi

Anahtar Kelimeler:
reyting Reyting sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.