15 Ekim 2025 güncel reyting sonuçları! Eşref Rüya, Sahipsizler, Can Borcu reyting birincisi kim?

Dün gerçekleşen televizyon yayınlarında reyting sıralamaları, izleyicilerin tercihlerinin bir göstergesi oldu. En çok ilgi gören yapım, Kanal D'nin "Eşref Rüya" dizisiydi. Bu dizi, yüksek izlenme oranına ulaştı. Böylelikle izleyicilerin ekran başında çözüm ortağı olmayı başardı.
İkinci sırada, Star TV’nin "Sahipsizler" yapımı yer aldı. Dizi, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Reytinglerde önemli bir yer edindi. "Eşref Rüya"nın özet bölümü de ilgiyle karşılandı. Kanal D'de yayımlandığı saatte izlenme oranları tatmin edici bir düzeye ulaştı.
ATV kanalı, "Esra Erol'da" programıyla dikkat çekti. Bu program, izleyicilerin gündüz kuşağındaki favorileri arasında yer aldı. "Müge Anlı ile Tatlı Sert" adlı program, müzik ve tatlı sohbetler sundu. İzleyicilere günün erken saatlerinde samimi bir atmosfer sağladı.
|Sıra
|Program
|Kanal
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|1
|ESREF RUYA
|KANAL D
|20:47:48
|24:17:27
|2
|SAHIPSIZLER
|STAR TV
|20:59:45
|24:16:46
|3
|ESREF RUYA (OZET)
|KANAL D
|20:00:42
|20:47:37
|4
|ESRA EROL'DA
|ATV
|16:22:05
|18:46:10
|5
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|10:00:00
|12:59:57
|6
|SAHIPSIZLER (OZET)
|STAR TV
|19:59:55
|20:59:45
|7
|SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER
|NOW
|19:00:07
|20:00:03
|8
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|18:58:25
|20:00:04
|9
|MASTERCHEF TURKIYE
|TV8
|20:29:36
|24:30:25
|10
|KANAL D ANA HABER
|KANAL D
|18:58:16
|19:59:58
Kaynak: TİAK
