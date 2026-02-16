15 Şubat Survivor'dan kim elendi? 15 Şubat ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da 15 Şubat akşamı kritik bir ödül-ceza oyunu heyecanı yaşandı. Meryem Boz, Seda Albayrak ve Deniz Çatalbaş elenmemek için büyük mücadele verdi. Peki Survivor'da adaya veda eden isim kim oldu?

ÖDÜL OYUNU KAZANANI

Heyecanın her geçen gün arttığı Survivor 2026'da yarışmacılar ilk olarak ödül oyununda parkura çıktı. Kırmızı ve mavi takımın büyük çaba gösterdiği anlarda

ödül oyununu gönüllüler takımı kazandı. Cezayı ise ünlüler takımı aldı.

SURVIVOR'A VEDA EDEN İSİM

Survivor'da haftanın eleme adayları ise Seren Ay, Deniz, Seda ve Meryem olmuştu. Seren Ay ve Deniz yarışmacı oylaması ile eleme potasından düşerken, düelloya Seda ve Meryem kaldı. Düelloyu kazanan isim ise Seda oldu.

Survivor 2026'ya veda eden isim Meryem Boz oldu. Sosyal medyada da seyirciler Meryem'in elenmesini konuştu.

Çoğu izleyici "Meryem gelmen bile hataydı", "Varlığı anlaşılmıyordu", "Survivor'da olmayacak bir isimdi" yorumları yapıldı.

Meryem'i seven izleyiciler ise "Çok düzgündü yolu açık olsun" yorumlarında bulundu.