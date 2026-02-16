MAGAZİN

Akasya Durağı yeniden mi çekiliyor? Heyecan yaratan iddia

Başrollerini Zeki Alasya, Melek Baykal, Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Ayça İnci, Onur Şan, Sitare Akbaş, Gülay Baltacı ve Aslı Altaylar gibi usta oyuncuların paylaştığı Akasya Durağı yıllar sonra yeniden mi çekilecek?

Bir döneme damga vuran ve bugün hâlâ tekrar bölümleriyle izlenme rekorları kıran Akasya Durağı için bomba bir iddia ortaya atıldı. Kulislere yansıyan bilgilere göre fenomen dizi, orijinal kadrosu korunarak yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Yayınlandığı dönemde geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve 5 sezon boyunca izleyiciyi ekran başına kilitleyen yapım, aradan yıllar geçmesine rağmen popülerliğini kaybetmedi.

ESKİ KADRO YENİDEN Mİ BULUŞACAK?

İddiaya göre dizinin 15 yıl boyunca hafızalara kazınan oyuncu kadrosu yeniden bir araya gelecek. Henüz hangi kanalda yayınlanacağı ve ne zaman başlayacağı netleşmezken, yalnızca bu söylenti bile sosyal medyada büyük heyecan yarattı.

Hazırlık sürecine başlandığı öne sürülen projeyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

