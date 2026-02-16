Defne Joy Foster'ın annesinden yıllar sonra olay sözler: Tolga Karel ve Kerem Altan...

'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Eda' karakteriyle gönüllere taht kuran oyuncu Defne Joy Foster, 2011 yılında astım krizine bağlı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Ölümüyle sık sık gündeme gelen Defne Joy Foster'in annesi yıllar sonra Günaydın'a olay açıklamalarda bulundu. Defne Joy Foster'ın annesi Hatice Foster o geceye dair yaşananlarda dair konuşurken "O gece Defne tek başına arkadaşlarının yanına gidiyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Tolga Karel de dahil Kerem Altan'a gidiyor. Yani o gece Kerem'in evinde Tolga Karel de varmış" dedi.

"KIZIMI FETÖ ÖLDÜRTMÜŞ OLABİLİR"

Kızının öldüğü geceye dair konuşan acılı anne şunları söyledi:

"Defne'de alerjik astım var. İlaç kullanıyor bunun için. Bende de aynı rahatsızlık var. O gece alkolle birlikte bu ilacı da kullanmış.

"Astımı vardı. İlaçla birlikte alkol alınca reaksiyon yaptı dendi ama ben de kızım da alkolle birlikte kaç defa kullanmıştık. Herhangi bir şey olmamıştı. Kerem Altan denilen adam kızımın ölümüne sebep oldu. Ben böyle düşünüyorum. Reaksiyon yaptı falan yalan, üstünü örtmek için söylediler. Kızım ölümünden kısa bir süre önce Türkiye'de bu terör örgütüne ilk FETÖ diyen kişiydi. Bence talimat verip kızımı öldürtmüş bile olabilirler."

"GECENİN ŞAHİDİ TOLGA KAREL..."

Defne Joy Foster'in annesi konuşmasının devamında şu iddialarda bulundu:

"Defne'nin ölümünden sonra Kerem, Amerika'ya taşındı. Ahmet Altan'ın oğlu olduğu için FETÖ kızımın ölümünün üstünü kapattı. O gecenin şahidi Tolga Karel de apar topar Amerika'ya taşındı. Çok enteresan geliyor bana bu durum. Ben kızımı kaybettim, ne Ahmet Altan ne de oğlu başınız sağ olsun bile demedi. Kızımın ölümünde büyük bir ihmal var."