15 yaşındaki Owen Cooper, Emmy ödülü kazanan en genç erkek olarak tarihe geçti! Adolescence Emmy'e damga vurdu

Netflix’in dört bölümlük mini dizisi “Adolescence” yıldızı Owen Cooper, Emmy Ödülleri gecesine damga vurdu. Henüz 15 yaşında olan genç oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanarak Emmy tarihinde bu kategoride ödül alan en genç erkek oyuncu oldu.

Los Angeles’ta düzenlenen gecede büyük başarı yakalayan dizi, Cooper’ın ödülünün yanı sıra En İyi Mini Dizi dahil toplam 6 ödül daha kazanarak genel sayısını 8’e çıkardı.

EMMY'DE ADOLESCENCE DAMGASI

Gecede ayrıca Stephen Graham, hem oyunculuk hem de Jack Thorne ile birlikte yazarlık dalında ödül alırken; Erin Doherty En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Philip Barantini ise yönetmenlik dalında ödüle layık görüldü. Dizi, önceden açıklanan görüntü yönetimi ve oyuncu seçimi ödülleriyle de başarılarını pekiştirmişti.

Ancak geceye damgasını vuran an, Owen Cooper’ın sahneye çıkışı oldu. Warrington’lı genç oyuncu, Hollywood’un büyük isimlerinden dakikalarca ayakta alkış aldı.

Duygusal konuşmasında Cooper şunları söyledi:

“Burada olmak inanılmaz surreal bir his. Sadece birkaç yıl önce drama derslerine başladığımda bırakın Amerika’da olmayı, böyle bir sahnede olacağımı asla hayal etmezdim. Ama bu gece şunu kanıtlıyor: Eğer dinler, odaklanır ve konfor alanınızdan çıkarsanız, hayatta her şeyi başarabilirsiniz.”