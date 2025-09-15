MAGAZİN

2025 Emmy Ödülleri kazananları: Owen Cooper tarih yazdı, ‘Adolescence’ ve ‘The Pitt’ gecenin yıldızları oldu

Televizyon dünyasının en prestijli gecesi olan Emmy Ödülleri, 14 Eylül Pazar gecesi Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Geceye Adolescence dizisi damga vurdu. İşte Emmy Ödülleri kazananları...

Kubra Akalın

ABD’nin dizi endüstrisindeki en prestijli ödüllerinden Emmy Ödülleri, 14 Eylül Pazar gecesi Los Angeles’ta düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu.

Gecede Netflix yapımı “Adolescence” toplam ödülleriyle öne çıkarken, dizideki performansıyla dikkat çeken 15 yaşındaki Owen Cooper, “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” dalında Emmy kazanarak tarih yazdı. “The Pitt”, “The Studio” ve “Severance” gibi yapımlar da önemli kategorilerde ödül alarak geceye damgasını vurdu.

Ödülleri kazananların listesi şöyle:

En İyi Drama Dizisi
KAZANAN: The Pitt (HBO Max)

En İyi Komedi Dizisi
KAZANAN: The Studio (Apple TV+)

En İyi Mini Dizi
KAZANAN: Adolescence (Netflix)

En İyi Aktör - Drama
KAZANAN: Noah Wyle - The Pitt (HBO Max)

En İyi Aktrist - Drama
KAZANAN: Britt Lower - Severance (Apple TV+)

En İyi Aktör - Komedi
KAZANAN: Seth Rogen - The Studio (Apple TV+)

En İyi Aktrist - Komedi
KAZANAN: Jean Smart - Hacks (HBO Max)

En İyi Aktör - Mini Dizi
KAZANAN: Stephen Graham - Adolescence (Netflix)

En İyi Aktrist - Mini Dizi
KAZANAN: Cristin Milioti - The Penguin (HBO Max)

En İyi Yardımcı Aktör - Drama
KAZANAN: Tramell Tillman - Severance (Apple TV+)

En İyi Yardımcı Aktrist - Drama
KAZANAN: Katherine LaNasa - The Pitt (HBO Max)

En İyi Yardımcı Aktör– Komedi
KAZANAN: Jeff Hiller - Somebody Somewhere (HBO Max)

En İyi Yardımcı Aktrist – Komedi
KAZANAN: Hannah Einbinder - Hacks (HBO Max)

En İyi Yardımcı Aktör – Mini dizi
Javier Bardem - Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story (Netflix)

En İyi Yardımcı Aktrist – Mini dizi
KAZANAN: Erin Doherty - Adolescence (Netflix)

En İyi Senaryo – Drama
KAZANAN: Dan Gilroy - Andor

En İyi Senaryo - Komedi
KAZANAN: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez - The Studio

En İyi Senaryo – Mini Dizi
KAZANAN: Jack Thorne, Stephen Graham - Adolescence

En İyi Yönetmen – Komedi
KAZANAN: Adam Randall, Slow Horses

En İyi Yönetmen – Drama
KAZANAN: Seth Rogen, The Studio

En İyi Yönetmen – Mini Dizi
KAZANAN: Philip Barantini, Adolescence

