2025 Emmy Ödülleri kazananları: Owen Cooper tarih yazdı, ‘Adolescence’ ve ‘The Pitt’ gecenin yıldızları oldu

ABD’nin dizi endüstrisindeki en prestijli ödüllerinden Emmy Ödülleri, 14 Eylül Pazar gecesi Los Angeles’ta düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu.

Gecede Netflix yapımı “Adolescence” toplam ödülleriyle öne çıkarken, dizideki performansıyla dikkat çeken 15 yaşındaki Owen Cooper, “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” dalında Emmy kazanarak tarih yazdı. “The Pitt”, “The Studio” ve “Severance” gibi yapımlar da önemli kategorilerde ödül alarak geceye damgasını vurdu.

Ödülleri kazananların listesi şöyle:

En İyi Drama Dizisi

KAZANAN: The Pitt (HBO Max)

En İyi Komedi Dizisi

KAZANAN: The Studio (Apple TV+)

En İyi Mini Dizi

KAZANAN: Adolescence (Netflix)

En İyi Aktör - Drama

KAZANAN: Noah Wyle - The Pitt (HBO Max)

En İyi Aktrist - Drama

KAZANAN: Britt Lower - Severance (Apple TV+)

En İyi Aktör - Komedi

KAZANAN: Seth Rogen - The Studio (Apple TV+)

En İyi Aktrist - Komedi

KAZANAN: Jean Smart - Hacks (HBO Max)

En İyi Aktör - Mini Dizi

KAZANAN: Stephen Graham - Adolescence (Netflix)

En İyi Aktrist - Mini Dizi

KAZANAN: Cristin Milioti - The Penguin (HBO Max)

En İyi Yardımcı Aktör - Drama

KAZANAN: Tramell Tillman - Severance (Apple TV+)

En İyi Yardımcı Aktrist - Drama

KAZANAN: Katherine LaNasa - The Pitt (HBO Max)

En İyi Yardımcı Aktör– Komedi

KAZANAN: Jeff Hiller - Somebody Somewhere (HBO Max)

En İyi Yardımcı Aktrist – Komedi

KAZANAN: Hannah Einbinder - Hacks (HBO Max)

En İyi Yardımcı Aktör – Mini dizi

Javier Bardem - Monsters: The Lyle And Erik Menendez Story (Netflix)

En İyi Yardımcı Aktrist – Mini dizi

KAZANAN: Erin Doherty - Adolescence (Netflix)

En İyi Senaryo – Drama

KAZANAN: Dan Gilroy - Andor

En İyi Senaryo - Komedi

KAZANAN: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez - The Studio

En İyi Senaryo – Mini Dizi

KAZANAN: Jack Thorne, Stephen Graham - Adolescence

En İyi Yönetmen – Komedi

KAZANAN: Adam Randall, Slow Horses

En İyi Yönetmen – Drama

KAZANAN: Seth Rogen, The Studio

En İyi Yönetmen – Mini Dizi

KAZANAN: Philip Barantini, Adolescence