16 Şubat 2025 TV Yayın Akışı | Bu Akşam Kanal D, Show TV, TRT 1, Star TV, Now, TV8, ATV'de Hangi Diziler Var?

Bugün TV’de ne var? 16 Şubat Pazar akşamını evde televizyon keyfi yaparak geçirmek isteyenler, bu akşam hangi dizilerin ve programların ekrana geleceğini merak ediyor. Kanal D, Show TV, TRT 1, Star TV, NOW TV, TV8 ve ATV gibi popüler kanalların yayın akışı belli oldu. Peki, bu akşam televizyonda hangi yapımlar var? İşte 16 Şubat 2025 Pazar günü TV yayın akışı…
TRT 1 Yayın Akışı
06.13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.15 Beni Böyle Sev
08.50 Bir Zamanlar İstanbul
11.45 Enine Boyuna
14.20 Bir Zamanlar İstanbul
17.30 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
00.15 3'te 3
01.30 Bir Zamanlar İstanbul
03.50 Beni Böyle Sev
05.45 Yaşam Başka Yerde
KANAL D Yayın Akışı
07:00 İkizler Memo - Can
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Kong: Kafatası Adası
22:30 Ben Efsaneyim
00:15 Eski Yöntem
02:00 Siyah Beyaz Aşk
SHOW TV Yayın Akışı
08:00 Siyah Kalp
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Siyah Kalp
04:45 Sandık Kokusu
STAR TV Yayın Akışı
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Yalı Çapkını
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Kral Kaybederse
17:00 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Kral Kaybederse
01:45 Sahipsizler
ATV Yayın Akışı
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Can Borcu
15:30 Bir Gece Masalı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kardelenler
23:20 Kardelenler
02:00 Zembilli
04:40 Hercai
TV8 Yayın Akışı
06:00 Dizi
08:00 Türkiye'nin Doktorları
09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
13:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm
16:30 Survivor Panorama / Canlı
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
NOW TV Yayın Akışı
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Ekonomi Arası
11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Kızıl Goncalar
16.00 Hudutsuz Sevda
19.00 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Şakır Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
23.30 Kızıl Goncalar
02.45 Adım Farah
04.45 Memet Özer ile Mutfakta
05.30 Şahane Hayatım
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