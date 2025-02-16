16 Şubat 2025 TV Yayın Akışı | Bu Akşam Kanal D, Show TV, TRT 1, Star TV, Now, TV8, ATV'de Hangi Diziler Var?

Bugün TV’de ne var? 16 Şubat Pazar akşamını evde televizyon keyfi yaparak geçirmek isteyenler, bu akşam hangi dizilerin ve programların ekrana geleceğini merak ediyor. Kanal D, Show TV, TRT 1, Star TV, NOW TV, TV8 ve ATV gibi popüler kanalların yayın akışı belli oldu. Peki, bu akşam televizyonda hangi yapımlar var? İşte 16 Şubat 2025 Pazar günü TV yayın akışı…

TRT 1 Yayın Akışı

06.13 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.15 Beni Böyle Sev

08.50 Bir Zamanlar İstanbul

11.45 Enine Boyuna

14.20 Bir Zamanlar İstanbul

17.30 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

00.15 3'te 3

01.30 Bir Zamanlar İstanbul

03.50 Beni Böyle Sev

05.45 Yaşam Başka Yerde

KANAL D Yayın Akışı

07:00 İkizler Memo - Can

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Kong: Kafatası Adası

22:30 Ben Efsaneyim

00:15 Eski Yöntem

02:00 Siyah Beyaz Aşk

SHOW TV Yayın Akışı

08:00 Siyah Kalp

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deha

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Siyah Kalp

04:45 Sandık Kokusu

STAR TV Yayın Akışı

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Yalı Çapkını

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Kral Kaybederse

17:00 Kral Kaybederse

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:30 Kral Kaybederse

01:45 Sahipsizler

ATV Yayın Akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Can Borcu

15:30 Bir Gece Masalı

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kardelenler

23:20 Kardelenler

02:00 Zembilli

04:40 Hercai

TV8 Yayın Akışı

06:00 Dizi

08:00 Türkiye'nin Doktorları

09:00 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

13:15 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

16:30 Survivor Panorama / Canlı

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

NOW TV Yayın Akışı

08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Ekonomi Arası

11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Kızıl Goncalar

16.00 Hudutsuz Sevda

19.00 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Şakır Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

23.30 Kızıl Goncalar

02.45 Adım Farah

04.45 Memet Özer ile Mutfakta

05.30 Şahane Hayatım