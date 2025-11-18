MAGAZİN

17 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı! Rekor yine tazelendi

Televizyon kanallarında gündüz, öğle ve akşam saatlerinde birçok dizi, film, haber bülteni, yarışma ve program izleyicilerle buluşuyor. Hangi yapımın daha çok izlendiğini merak eden seyirciler ise reyting sonuçlarını araştırıyorlar. İşte 17 Kasım 2025 cuma gününün güncel reyting sonuçları...

Öznur Yaslı İkier

Dünden gelen TV reyting verileri izleyicilerin ilgisini çekiyor. Özellikle programlar ve kanallar dikkat çekici. Kanal D'nin popüler dizisi "Uzak Şehir," izleyicilerden büyük ilgi gördü. Dizi, en yüksek reytingleri alarak listenin zirvesinde yer aldı. Etkileyici hikayesi ve karakter derinliği izleyicileri ekran başına kilitliyor.

"Uzak Şehir" özetinin Kanal D’de yayımlandığı saat, önemli bir durum taşıyor. İlgili özetin reytingleri, dizinin sevildiğini gösteriyor. Dizi, akşam kuşağında yüksek izleyici kitlesine ulaşıyor.

TRT 1’in "Cennetin Çocukları" dizisi akşam saatlerinde izleyici kitlesine ulaşıyor. Reyting sıralamasında öne çıkan bir yapım. Duygusal içeriği ve güçlü performansları ile dikkat çekiyor. İzleyicilerin gönlünde taht kurmayı başarıyor.

Kanal 7’nin "Gelin" programı ise akşam kuşağında dikkat çekiyor. Aile içi ilişkiler ve gelin-damat teması etrafında şekillenen hikayeler sunuyor. İzleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

İzleyicilerin beğenilerine ve isteklerine göre şekillenen bu reyting verileri, Türk televizyonculuğunu gözler önüne seriyor. Her programın izleyici kitlesi ile buluşma şekli, televizyon sahnesindeki rekabeti ortaya koyuyor.

17 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 UZAK SEHIR KANAL D 20:59:58 24:17:16
2 UZAK SEHIR (OZET) KANAL D 20:00:57 20:59:52
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:58 12:59:52
4 ESRA EROL'DA ATV 16:21:13 18:45:58
5 CENNETIN COCUKLARI TRT 1 20:57:38 23:50:51
6 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:05 19:59:32
7 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:17 20:00:07
8 ATV ANA HABER ATV 19:00:06 19:52:57
9 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:29 20:00:03
10 GELIN KANAL 7 19:32:34 21:19:20

Kaynak: TİAK

