17 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı! Rekor yine tazelendi

Dünden gelen TV reyting verileri izleyicilerin ilgisini çekiyor. Özellikle programlar ve kanallar dikkat çekici. Kanal D'nin popüler dizisi "Uzak Şehir," izleyicilerden büyük ilgi gördü. Dizi, en yüksek reytingleri alarak listenin zirvesinde yer aldı. Etkileyici hikayesi ve karakter derinliği izleyicileri ekran başına kilitliyor.
"Uzak Şehir" özetinin Kanal D’de yayımlandığı saat, önemli bir durum taşıyor. İlgili özetin reytingleri, dizinin sevildiğini gösteriyor. Dizi, akşam kuşağında yüksek izleyici kitlesine ulaşıyor.
TRT 1’in "Cennetin Çocukları" dizisi akşam saatlerinde izleyici kitlesine ulaşıyor. Reyting sıralamasında öne çıkan bir yapım. Duygusal içeriği ve güçlü performansları ile dikkat çekiyor. İzleyicilerin gönlünde taht kurmayı başarıyor.
Kanal 7’nin "Gelin" programı ise akşam kuşağında dikkat çekiyor. Aile içi ilişkiler ve gelin-damat teması etrafında şekillenen hikayeler sunuyor. İzleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.
İzleyicilerin beğenilerine ve isteklerine göre şekillenen bu reyting verileri, Türk televizyonculuğunu gözler önüne seriyor. Her programın izleyici kitlesi ile buluşma şekli, televizyon sahnesindeki rekabeti ortaya koyuyor.
|Sıra
|Program
|Kanal
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|1
|UZAK SEHIR
|KANAL D
|20:59:58
|24:17:16
|2
|UZAK SEHIR (OZET)
|KANAL D
|20:00:57
|20:59:52
|3
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|09:59:58
|12:59:52
|4
|ESRA EROL'DA
|ATV
|16:21:13
|18:45:58
|5
|CENNETIN COCUKLARI
|TRT 1
|20:57:38
|23:50:51
|6
|SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER
|NOW
|19:00:05
|19:59:32
|7
|KANAL D ANA HABER
|KANAL D
|18:58:17
|20:00:07
|8
|ATV ANA HABER
|ATV
|19:00:06
|19:52:57
|9
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|18:58:29
|20:00:03
|10
|GELIN
|KANAL 7
|19:32:34
|21:19:20
Kaynak: TİAK
