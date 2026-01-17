17 Ocak Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

17 Ocak 2026 cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...
TRT1 Yayın Akışı
- 00:15 - 02:30 Vefa Sultan
- 02:30 - 04:45 Kara Ağaç Destanı
- 04:45 - 05:25 Seksenler
- 05:25 - 06:10 Yedi Numara
- 06:10 - 08:35 Ege'nin Hamsisi
- 08:35 - 10:00 Kod Adı Kırlangıç
- 10:00 - 11:30 Hayallerinin Peşinde
- 11:30 - 14:35 Taşacak Bu Deniz
- 14:35 - 17:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...
- 19:00 - 20:00 Ana Haber
KANAL D Yayın Akışı
- 00:15 - 02:30 Beyaz'la Joker
- 02:30 - 04:30 Poyraz Karayel
- 04:30 - 07:00 Üç Kız Kardeş
- 07:00 - 08:30 Küçük Ağa
- 08:30 - 09:45 Konuştukça
- 09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi
- 13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı
- 14:00 - 16:00 Pamuk Prenses ve 7 Cüceler
- 16:00 - 19:00 Arka Sokaklar
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:15 - 02:45 Veliaht
- 02:45 - 05:00 Rüya Gibi
- 05:00 - 08:00 Kızılcık Şerbeti
- 08:00 - 10:00 İşte Hayat
- 10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 - 15:30 Gülen Adam
- 15:30 - 18:25 Veliaht
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
STAR TV Yayın Akışı
- 00:00 - 01:30 Umut Kanatları
- 01:30 - 03:30 Aramızda Kalsın
- 03:30 - 05:00 Kaderimin Oyunu
- 05:00 - 07:00 Erkenci Kuş
- 07:00 - 09:00 Aramızda Kalsın
- 09:00 - 10:45 Hayat Bazen Tatlıdır
- 10:45 - 14:00 Sahipsizler
- 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
- 15:30 - 19:00 Erkenci Kuş
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 - 22:15 Bizim Köyün Şarkısı
ATV Yayın Akışı
- 02:00 - 03:40 Bir Gece Masalı
- 03:40 - 05:30 Kardeşlerim
- 05:30 - 07:30 Aldatmak
- 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 - 13:30 A.B.İ.
- 13:30 - 15:30 Çakallarla Dans 3:...
- 15:30 - 17:10 Sağ Salim
- 17:10 - 19:00 Sümela'nın Şifresi: Temel
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 22:30 Kirpi Sonic 2
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:30 Caner Taslaman ile...
- 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 - 06:00 Zahide Yetiş'le Sence?
- 06:00 - 08:00 Tuzak
- 08:00 - 08:45 Oynat Bakalım
- 08:45 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
- 10:00 - 17:30 Gazete Magazin
- 17:30 - 20:00 MasterChef Türkiye All...
