MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

17 Ocak Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Cumartesi akşamını ekran başında geçirmeyi planlayan izleyiciler, “Bu akşam TV'de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. Günün güncel yayın akışları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV'de hangi yapımların ekrana geleceği netleşti. İşte detaylar...

17 Ocak Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)
Öznur Yaslı İkier

17 Ocak 2026 cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...

TRT1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Vefa Sultan
  • 02:30 - 04:45 Kara Ağaç Destanı
  • 04:45 - 05:25 Seksenler
  • 05:25 - 06:10 Yedi Numara
  • 06:10 - 08:35 Ege'nin Hamsisi
  • 08:35 - 10:00 Kod Adı Kırlangıç
  • 10:00 - 11:30 Hayallerinin Peşinde
  • 11:30 - 14:35 Taşacak Bu Deniz
  • 14:35 - 17:50 Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...
  • 19:00 - 20:00 Ana Haber

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Beyaz'la Joker
  • 02:30 - 04:30 Poyraz Karayel
  • 04:30 - 07:00 Üç Kız Kardeş
  • 07:00 - 08:30 Küçük Ağa
  • 08:30 - 09:45 Konuştukça
  • 09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi
  • 13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı
  • 14:00 - 16:00 Pamuk Prenses ve 7 Cüceler
  • 16:00 - 19:00 Arka Sokaklar
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:45 Veliaht
  • 02:45 - 05:00 Rüya Gibi
  • 05:00 - 08:00 Kızılcık Şerbeti
  • 08:00 - 10:00 İşte Hayat
  • 10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi
  • 13:00 - 15:30 Gülen Adam
  • 15:30 - 18:25 Veliaht
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:00 - 01:30 Umut Kanatları
  • 01:30 - 03:30 Aramızda Kalsın
  • 03:30 - 05:00 Kaderimin Oyunu
  • 05:00 - 07:00 Erkenci Kuş
  • 07:00 - 09:00 Aramızda Kalsın
  • 09:00 - 10:45 Hayat Bazen Tatlıdır
  • 10:45 - 14:00 Sahipsizler
  • 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
  • 15:30 - 19:00 Erkenci Kuş
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 22:15 Bizim Köyün Şarkısı

ATV Yayın Akışı

  • 02:00 - 03:40 Bir Gece Masalı
  • 03:40 - 05:30 Kardeşlerim
  • 05:30 - 07:30 Aldatmak
  • 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 - 13:30 A.B.İ.
  • 13:30 - 15:30 Çakallarla Dans 3:...
  • 15:30 - 17:10 Sağ Salim
  • 17:10 - 19:00 Sümela'nın Şifresi: Temel
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 22:30 Kirpi Sonic 2

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Caner Taslaman ile...
  • 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 03:30 - 06:00 Zahide Yetiş'le Sence?
  • 06:00 - 08:00 Tuzak
  • 08:00 - 08:45 Oynat Bakalım
  • 08:45 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - 17:30 Gazete Magazin
  • 17:30 - 20:00 MasterChef Türkiye All...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Değişimiyle gündemdeydi! Estetik itirafı şaşırttı Değişimiyle gündemdeydi! Estetik itirafı şaşırttı
'Son istek' sahnesi tepki çekti! RTÜK'e şikayet yağdı 'Son istek' sahnesi tepki çekti! RTÜK'e şikayet yağdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı! Soruşturmada yeni gelişme

Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı! Soruşturmada yeni gelişme

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.