17 Şubat Salı 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

17 Şubat 2026 salı akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...
TRT1 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:40 Vefa Sultan
- 01:40 - 04:20 Kara Ağaç Destanı
- 04:20 - 05:50 Seksenler
- 05:50 - 06:40 Turgay Başyayla ile...
- 06:40 - 09:15 Kalk Gidelim
- 09:15 - 10:30 Adını Sen Koy
- 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 - 13:55 Seksenler
- 13:55 - 17:45 Kara Ağaç Destanı
- 17:45 - 18:55 Lingo Türkiye
- 18:55 - 19:00 İddiaların Aksine
- 19:00 - 19:45 Ana Haber
- 19:45 - 20:45 Maç Önü
- 20:45 - 23:00 Galatasaray - Juventus
KANAL D Yayın Akışı
- 00:15 - 03:00 Eşref Rüya
- 03:00 - 05:00 Poyraz Karayel
- 05:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş
- 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
- 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
- 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
- 16:45 - 19:00 Arka Sokaklar
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 23:15 Güller ve Günahlar
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:15 - 02:45 Veliaht
- 02:45 - 05:00 Kızılcık Şerbeti
- 05:00 - 08:00 Bahar
- 08:00 - 10:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 10:45 - 12:30 Şükran Kaymak'la Ramazan...
- 12:30 - 15:00 Gelin Evi
- 15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...
- 18:45 - 20:00 Show Ana Haber
STAR TV Yayın Akışı
- 02:00 - 03:30 Sefirin Kızı
- 03:30 - 05:30 Ateşböceği
- 05:30 - 07:00 Erkenci Kuş
- 07:00 - 09:30 Sevdiğim Sensin
- 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17:15 - 19:00 Erkenci Kuş
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 00:00 - 02:00 Sevdiğim Sensin
ATV Yayın Akışı
- 01:00 - 04:00 A.B.İ.
- 04:00 - 06:00 Bir Gece Masalı
- 06:00 - 08:00 Başka Bir Gün
- 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 14:00 - 16:00 Mutfak Bahane
- 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:30 Survivor Ekstra
- 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 - 06:00 Gel Konuşalım
- 06:00 - 07:15 Tuzak
- 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 - 12:30 Gel Konuşalım
- 12:30 - 15:45 Survivor 2026 Ünlüler -...
- 15:45 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
Okuyucu Yorumları 0 yorum