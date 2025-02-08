17 yaş küçük sevgilisiyle galaya geldi! Bir Zamanlar İstanbul'un Gökhan'ı Kaan Taşaner görüntü vermekten çekinmedi! Eleştiri yağdı! 'Abi kardeş gibi'

Show TV'nin rekortmen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne sonradan dahil olan ancak hikayesi uzun sürmeyen 'Giray' karakteri ile adından söz ettiğimiz Kaan Taşaner şimdilerde yeni projesi Bir Zamanlar İstanbul ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yeni dizisi heyecanla beklenen Taşaner projenin galasına kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Seray Dura ile katıldı. El ele görüntü vermekten çekinmeyen Taşaner sosyal medyada eleştirilere maruz kaldı.

YİNE ELEŞTİRİLDİ

Genç sevgilisiyle kameralar karşısına geçen Kaan Taşaner'e sosyal medyada; 'Abi kardeş gibiler', 'Kız çok küçük duruyor', 'Bu kadar yaş farkı neden?' gibi yorumlar yapıldı.

YAŞ FARKINA 'AYRINTI' DEMİŞTİ!

Kaan Taşaner sevgilisi ile arasındaki yaş farkından dolayı aldığı eleştirilere daha önce yanıt vermiş ve “Onları yazan arkadaşların takdiri. Bu ayrıntıya takılma ihtiyacı duymuşlar” ifadelerini kullanmıştı.