MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 17 yaş küçük sevgilisiyle galaya geldi! Bir Zamanlar İstanbul'un Gökhan'ı Kaan Taşaner görüntü vermekten çekinmedi! Eleştiri yağdı! 'Abi kardeş gibi'

17 yaş küçük sevgilisiyle galaya geldi! Bir Zamanlar İstanbul'un Gökhan'ı Kaan Taşaner görüntü vermekten çekinmedi! Eleştiri yağdı! 'Abi kardeş gibi'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.02.2025 10:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Show Tv'nin sevilen ve ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 'Giray' karakterine hayat veren Kaan Taşaner şimdilerde yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni projesinin galasında kendisinden 17 yaş küçük sevgilisiyle boy gösteren Kaan Taşaner sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Ünlü isme 'Abi kardeş gibi' şeklinde yorumlar yapıldı.

17 yaş küçük sevgilisiyle galaya geldi! Bir Zamanlar İstanbul'un Gökhan'ı Kaan Taşaner görüntü vermekten çekinmedi! Eleştiri yağdı! 'Abi kardeş gibi'

Show TV'nin rekortmen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne sonradan dahil olan ancak hikayesi uzun sürmeyen 'Giray' karakteri ile adından söz ettiğimiz Kaan Taşaner şimdilerde yeni projesi Bir Zamanlar İstanbul ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

KAAN

Yeni dizisi heyecanla beklenen Taşaner projenin galasına kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Seray Dura ile katıldı. El ele görüntü vermekten çekinmeyen Taşaner sosyal medyada eleştirilere maruz kaldı.

kaan 0

YİNE ELEŞTİRİLDİ

Genç sevgilisiyle kameralar karşısına geçen Kaan Taşaner'e sosyal medyada; 'Abi kardeş gibiler', 'Kız çok küçük duruyor', 'Bu kadar yaş farkı neden?' gibi yorumlar yapıldı.

kaan 1

YAŞ FARKINA 'AYRINTI' DEMİŞTİ!

Kaan Taşaner sevgilisi ile arasındaki yaş farkından dolayı aldığı eleştirilere daha önce yanıt vermiş ve “Onları yazan arkadaşların takdiri. Bu ayrıntıya takılma ihtiyacı duymuşlar” ifadelerini kullanmıştı.

KAAN 2

Anahtar Kelimeler:
Kaan Taşaner Kızılcık Şerbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sibirya soğukları ülkeye hapsoldu! 10 gün boyunca sürecek kar yağışları...

Sibirya soğukları ülkeye hapsoldu! 10 gün boyunca sürecek kar yağışları...

Miras kavgası büyüdü! Bir tek onlara hiçbir şey bırakmadı! Nedeni ortaya çıktı

Miras kavgası büyüdü! Bir tek onlara hiçbir şey bırakmadı! Nedeni ortaya çıktı

DEM Parti’nin Öcalan açıklamasına Kandil’den tepki geldi!

DEM Parti’nin Öcalan açıklamasına Kandil’den tepki geldi!

Şaşırtan not: Hesabı hiç tanımadıkları bir kişi ödemiş

Şaşırtan not: Hesabı hiç tanımadıkları bir kişi ödemiş

Uçak hazır bekliyor... Galatasaray teklifi artırdı anlaşma an meselesi!

Uçak hazır bekliyor... Galatasaray teklifi artırdı anlaşma an meselesi!

Aşk orucunu bozdu! Sevgilisi bakın kimmiş

Aşk orucunu bozdu! Sevgilisi bakın kimmiş

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.