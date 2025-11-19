18 Kasım reyting sonuçları açıklandı! Zirvenin sahibi bu defa değişti

Dün akşam ekranlarda büyük bir rekabet yaşandı. Televizyon izleyicileri, farklı programların heyecanına kapıldı. Reyting sıralaması, hangi yapımların izleyici çekmede başarılı olduğunu gösterdi.

En yüksek reytingi, İspanya-Türkiye FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşması aldı. Bu önemli maçı spor tutkunları ilgiyle takip etti. Program, izleyici sayısını zirveye taşımayı başardı.

İkinci sırada ATV'nin "Esra Erol'da" programı yer aldı. Sıcak sohbeti ve ilginç konukları ile dikkat çekti. Günün çeşitli konularını ele alarak izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı.

TRT 1'in "Mehmed Fetihler Sultanı" dizisi, akşam saatlerinde etkileyici bir performans sergiledi. Bu yapım, tarihsel konusuyla izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı.

Star TV'nin "Kral Kaybederse" adlı yapımı, uzun süre boyunca sürükleyici hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Reyting sıralamasında önemli bir yer edindi.

Show TV'nin "Bahar" dizisi, dram dolu hikayesiyle seyircilerin gönlünde taht kurdu. Gece geç saatlere kadar dikkatlice takip edilen bir yapım oldu.

Son olarak, ATV'nin "Gözleri Karadeniz" programı, akşam saatlerinde aldığı reytinglerle dikkat çekti. Bu program, izleyicilere samimi bir anlatım sundu.

18 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 ISPANYA-TURKIYE FIFA DUNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERI KARSILASILASMASI TV8 22:23:16 25:01:18 2 ESRA EROL'DA ATV 16:21:01 18:45:50 3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:49 12:59:54 4 MEHMED FETIHLER SULTANI TRT 1 20:56:56 23:24:08 5 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 19:59:40 6 KISKANMAK NOW 20:30:48 23:18:05 7 GURBETCI SABAN (T.S) KANAL D 20:00:45 21:53:56 8 KRAL KAYBEDERSE STAR TV 21:01:02 24:17:31 9 BAHAR SHOW TV 20:59:14 24:17:25 10 GOZLERI KARADENIZ ATV 20:45:30 24:16:49

Kaynak: TİAK