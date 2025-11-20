19 Kasım reyting sonuçları açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu

Dün televizyon ekranlarındaki rekabet çekişmeli geçti. Rating verileri izleyicilerin hangi yapımları tercih ettiğini gösterdi. Listenin zirvesinde "Eşref Rüya" yer aldı. Kanal D, izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Ardından "Sahipsizler" dizisi, Star TV'de güçlü bir izleyici kitlesi buldu. Bu yapım sıralamada ikinci sırada yer aldı.

ATV'nin popüler programlarından biri "Esra Erol'da" günün erken saatlerinde izleyicilerin beğenisini kazandı. Aynı kanalda yayımlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Kanal D'nin "Eşref Rüya"nın özet bölümü, izleyicilerin ilgisini çekti. Bu özet, izleyicilerin dizinin heyecanını tekrar yaşamasına olanak tanıdı. "Sahipsizler" dizisinin özeti de meraklıların gözdesi oldu. İzleyiciler bu içerik sayesinde ekran başında kaldı.

ATV'nin "Kuruluş Orhan"ı akşam saatlerinde yayınlandı. Bu yapım, sezonun parlayan yıldızları arasında büyük bir izleyici kitlesine ulaştı.

19 KASIM REYTİNG SONUÇLARI

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 ESREF RUYA KANAL D 20:49:54 24:16:42 2 SAHIPSIZLER STAR TV 20:54:52 24:19:02 3 ESRA EROL'DA ATV 16:21:03 18:45:35 4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:01 12:58:57 5 ESREF RUYA (OZET) KANAL D 20:00:52 20:49:43 6 KURULUS ORHAN ATV 21:00:28 24:16:14 7 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 19:59:56 8 SAHIPSIZLER (OZET) STAR TV 20:00:02 20:54:52 9 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:09 19:59:44 10 ATV ANA HABER ATV 19:00:09 19:59:27

Kaynak: TİAK