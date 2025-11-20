MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

19 Kasım reyting sonuçları açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu

Televizyon kanallarında gündüz, öğle ve akşam saatlerinde birçok dizi, film, haber bülteni, yarışma ve program izleyicilerle buluşuyor. Hangi yapımın daha çok izlendiğini merak eden seyirciler ise reyting sonuçlarını araştırıyorlar. İşte 19 Kasım 2025 çarşamba gününün güncel reyting sonuçları...

19 Kasım reyting sonuçları açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Dün televizyon ekranlarındaki rekabet çekişmeli geçti. Rating verileri izleyicilerin hangi yapımları tercih ettiğini gösterdi. Listenin zirvesinde "Eşref Rüya" yer aldı. Kanal D, izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. Ardından "Sahipsizler" dizisi, Star TV'de güçlü bir izleyici kitlesi buldu. Bu yapım sıralamada ikinci sırada yer aldı.

ATV'nin popüler programlarından biri "Esra Erol'da" günün erken saatlerinde izleyicilerin beğenisini kazandı. Aynı kanalda yayımlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı da izleyicileri ekran başına kilitledi.

19 Kasım reyting sonuçları açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu 1

Kanal D'nin "Eşref Rüya"nın özet bölümü, izleyicilerin ilgisini çekti. Bu özet, izleyicilerin dizinin heyecanını tekrar yaşamasına olanak tanıdı. "Sahipsizler" dizisinin özeti de meraklıların gözdesi oldu. İzleyiciler bu içerik sayesinde ekran başında kaldı.

ATV'nin "Kuruluş Orhan"ı akşam saatlerinde yayınlandı. Bu yapım, sezonun parlayan yıldızları arasında büyük bir izleyici kitlesine ulaştı.

19 Kasım reyting sonuçları açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu 2

19 KASIM REYTİNG SONUÇLARI

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 ESREF RUYA KANAL D 20:49:54 24:16:42
2 SAHIPSIZLER STAR TV 20:54:52 24:19:02
3 ESRA EROL'DA ATV 16:21:03 18:45:35
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:01 12:58:57
5 ESREF RUYA (OZET) KANAL D 20:00:52 20:49:43
6 KURULUS ORHAN ATV 21:00:28 24:16:14
7 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 19:59:56
8 SAHIPSIZLER (OZET) STAR TV 20:00:02 20:54:52
9 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:09 19:59:44
10 ATV ANA HABER ATV 19:00:09 19:59:27

Kaynak: TİAK

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Evrim Akın'dan Asena Keskinci'nin iddialarına yanıtEvrim Akın'dan Asena Keskinci'nin iddialarına yanıt
Genç oyuncu kendini tutamayıp ifşa etti! 'Babamla aynı evde...' Genç oyuncu kendini tutamayıp ifşa etti! 'Babamla aynı evde...'

Anahtar Kelimeler:
reyting Reyting sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Maneviyata yönelmişti! Fenomen diziye girdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Maneviyata yönelmişti! Fenomen diziye girdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.