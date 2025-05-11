2.5 ayda 20 kilo verdi! Zeynep Sever kilo verme yöntemini anlatınca şaşırttı: Bol su ve...

Volkan Demirel ile mutlu bir evliliği ve Yeda ile Yade adından iki kızı olan Zeynep Sever Demirel, 23 Şubat'ta üçüncü kez anne oldu. Zeynep Sever Demirel ile Volkan Demirel, üçüncü kızlarına Yasmin adını verdi.

Şimdilerde minik kızıyla ilgilenen Zeynep Sever, Yasmin ile yeni fotoğrafını takipçileriyle paylaşarak "Nabersiniz, görüşemiyoruz. Ben bir süredir bu şekildeyim. Yorgun, uykusuz ama aşırı çok aşık" demişti.

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Zeynep Sever son olarak da verdiği kilolardan bahsetti. Zeynep Sever "Hepsi gitmedi aslında ama neredeyse 30 kilogram almama rağmen 2.5 ay içerisinde 20 kilo kadarı gitti, diğerlerine kıyasla en hızlı kilo verdiğim hamileliğim bu oldu. 8 kilogram civarı bir şey kaldı yaza kadar bakacağız artık" dedi.

Sosyal medyada 2.5 ayda 20 kilo vermesiyle gündem olan Zeynep Sever neler yaptığını da anlattı.

"KLASİK ŞEYLER..."

Zeynep Sever sorular üzerine şu yanıtı verdi:

"Eve geldim ve Chatgpt'ye (burada reklam yazmam gerekiyor galiba) 'anneye kilo yapmayan ama süt arttıran ve bebeği besleyen besinler nelerdir?' yazdım ve ona göre beslendim valla başka bir şey yok onun dışında bol su ve klasik şeyler aşırı şekeri ve karbonhidratı azaltmak ve sebze protein ağırlıklı beslenmek."