Doğum kilolarından kurtuldu! Zeynep Sever Demirel 20 kilo verdi

2010 yılında nikah masasına oturan Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti 3. kez anne baba olma heyecanı yaşadı.

Yade ve Yeda adını verdikleri iki kızlarının ardından çift, yeni dünyaya gelen bebeklerine Yasmin adını verdi.

Zeynep Sever Demirel sosyal medya üzerinden yaptığı soru cevap kısmında doğumdan sonra kaç kilo verdiğini açıkladı.

NE KADAR KİLO VERDİĞİNİ AÇIKLADI

Demirel, "Hepsi gitmedi aslında ama neredeyse 30 kilogram almama rağmen 2.5 ay içerisinde 20 kilo kadarı gitti, diğerlerine kıyasla en hızlı kilo verdiğim hamileliğim bu oldu. 8 kilogram civarı bir şey kaldı yaza kadar bakacağız artık" dedi.