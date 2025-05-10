MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Doğum kilolarından kurtuldu! Zeynep Sever Demirel 20 kilo verdi

2010 yılında Volkan Demirel ile evlenen, Zeynep Sever Demirel üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Instagram'ı sık kullanan ünlülerin başında gelen Zeynep Sever Demirel kaç kilo verdiğini açıkladı.

Doğum kilolarından kurtuldu! Zeynep Sever Demirel 20 kilo verdi
Öznur Yaslı İkier

2010 yılında nikah masasına oturan Volkan Demirel ve Zeynep Sever Demirel çifti 3. kez anne baba olma heyecanı yaşadı.

Yade ve Yeda adını verdikleri iki kızlarının ardından çift, yeni dünyaya gelen bebeklerine Yasmin adını verdi.

ZEYENP 0

Zeynep Sever Demirel sosyal medya üzerinden yaptığı soru cevap kısmında doğumdan sonra kaç kilo verdiğini açıkladı.

zeynep 3

NE KADAR KİLO VERDİĞİNİ AÇIKLADI

Demirel, "Hepsi gitmedi aslında ama neredeyse 30 kilogram almama rağmen 2.5 ay içerisinde 20 kilo kadarı gitti, diğerlerine kıyasla en hızlı kilo verdiğim hamileliğim bu oldu. 8 kilogram civarı bir şey kaldı yaza kadar bakacağız artık" dedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Barbaros Şansal gözaltına alındı! Barbaros Şansal gözaltına alındı!
'Nerelerini yaptırdın?' diye açık açık sordu! Ameliyatlarını saymakla bitiremedi'Nerelerini yaptırdın?' diye açık açık sordu! Ameliyatlarını saymakla bitiremedi

Anahtar Kelimeler:
Volkan Demirel zeynep sever
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çanakkale'de zincirleme kaza! 6 ölü, çok sayıda yaralı var

Çanakkale'de zincirleme kaza! 6 ölü, çok sayıda yaralı var

O ürünler raflardan toplatıldı!

O ürünler raflardan toplatıldı!

Dövülerek öldürülmüştü... Erol Eğrek olayında 6 kişi gözaltında!

Dövülerek öldürülmüştü... Erol Eğrek olayında 6 kişi gözaltında!

Süper Lig ekibinde ayrılık! Selçuk İnan dönemi sona erdi

Süper Lig ekibinde ayrılık! Selçuk İnan dönemi sona erdi

Altın için sert rüzgarlar esecek!

Altın için sert rüzgarlar esecek!

Bu şartları yerine getirmeyen taburcu olamayacak...

Bu şartları yerine getirmeyen taburcu olamayacak...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.