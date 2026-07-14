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2 kez beyin kanaması geçirmişti! Ruhsar Gültekin'den haber var

Ruhsar Gültekin peş peşe 2 kez beyin kanaması geçirmiş ve geçen hafta apar topar ameliyata alınmıştı. Kanaması boşaltılarak ventriküler drenaj uygulanan 62 yaşındaki oyuncu, ameliyat sonrası uyandırılıp kontrolleri yapıldıktan sonra tekrar uyutuldu.

2 kez beyin kanaması geçirmişti! Ruhsar Gültekin'den haber var
Öznur Yaslı İkier

Usta tiyatrocu Ruhsar Gültekin peş peş 2 kez beyin kanaması geçirmiş ve geçen hafta apar topar ameliyata alınmıştı.

Kanaması boşaltılarak ventriküler drenaj uygulanan 62 yaşındaki oyuncu, ameliyat sonrası uyandırılıp kontrolleri yapıldıktan sonra tekrar uyutulmuştu. Son gelen bilgiye göre Ruhsar Gültekin dün uyandırıldı.

2 kez beyin kanaması geçirmişti! Ruhsar Gültekin den haber var 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; tedavisine bilinci açık şekilde yoğun bakım odasında devam edilen oyuncunun en geç perşembe günü normal odaya alınması planlanıyor.

2 kez beyin kanaması geçirmişti! Ruhsar Gültekin den haber var 2

“OĞLUNA ÖPÜCÜKLER GÖNDERİYOR”
Usta oyuncunun eşi Cem Gültekin “Dün saat 14:00 te yoğun bakıma yanına girdik. Her şey yolunda… Oğluna (Aras) öpücükler gönderiyor. Muhtemelen çarşamba gününe kadar bilinci açık şekilde yoğun bakımda kalacak. Çarşamba ya da perşembe günü normal odaya alabiliriz. Çok şükür…” dedi.

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Oyuncu
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