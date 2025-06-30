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2 lahmacun, bir Adana, 2 ayran için gelen hesap Safiye-Faik çiftini şoke etti! "Çok pahalıydı"

Bodrum'daki yaz fiyatları gündemden düşmüyor. Son olarak Safiye Soyman ve Faik Öztürk götürüldükleri bir mekanda 2 lahmacun, bir Adana, 2 ayran için gelen hesapla şoke oldu.

2 lahmacun, bir Adana, 2 ayran için gelen hesap Safiye-Faik çiftini şoke etti! "Çok pahalıydı"
Kubra Akalın

Türkiye’nin en popüler tatil destinasyonlarından biri olan Bodrum, 2025 yaz sezonuna da yüksek fiyatlarla damga vurdu. Otel ücretlerinden plaj girişlerine, restoran menülerinden şezlong kiralarına kadar hemen her kalem cep yakarken, ünlü isimler de istenen fiyatları tartışıyor.

Son olarak Safiye Soyman ve Faik Öztürk yemeğe gittikleri mekanda gelen hesapla şaştı kaldı. Bitez’te görüntülenen çiftten Öztürk götürüldükleri bir mekandaki fiyatlardan bahsederek "Çok pahalıydı. Bodrum öyle bir yer değil, her keseye uygun yemek yenecek yerler var. Bodrum’un adını yanlış çıkartmasınlar. Çünkü Bodrum’un esnafı da bu durumdan etkileniyor" dedi.

2 lahmacun, bir Adana, 2 ayran için gelen hesap Safiye-Faik çiftini şoke etti! "Çok pahalıydı" 1

Misafir olarak gittikleri bir mekanda iki lahmacun, bir Adana kebap ve iki ayran ikram edildiğini belirten Faik Öztürk, bu menünün tam 18 bin TL tuttuğunu dile getirdi.

2 lahmacun, bir Adana, 2 ayran için gelen hesap Safiye-Faik çiftini şoke etti! "Çok pahalıydı" 2

Safiye Soyman “Biz misafir olarak gittik, ama fiyatı duyunca neye uğradığımızı şaşırdık” derken Faik Öztürk ise "Çok pahalıydı yediklerimizi çıkarken çıkarmak istedim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Faik Öztürk Safiye Soyman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 11 yorum
Çok zor değil, önce menü fiyatını öğrenirsin sonra yemek istersin, işine gelmiyorsa sipariş etmezsin, Bodrum esnafı ağlıyorsa sebebi bu fiyatlardır, fahiş fiyat çeken hiçbir mekanı tavsiye etmiyorum gitmeyin, yemeyin, içmeyin.
Allah belanızı versin batarsınız inşallah
Otur evinde beyaaa.
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