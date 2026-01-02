MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

2 Ocak Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

Cuma akşamını ekran başında geçirmeyi planlayan izleyiciler, “Bu akşam TV'de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. Günün güncel yayın akışları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV'de hangi yapımların ekrana geleceği netleşti. İşte detaylar...

2 Ocak Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)
Öznur Yaslı İkier

2 Ocak 2026 cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...

TRT1 Yayın Akışı

01:55 - 03:30
Yeni Hayat

03:30 - 05:30
Kasaba Doktoru

05:30 - 06:20
Turgay Başyayla ile...

06:20 - 09:15
Kalk Gidelim

09:15 - 10:30
Adını Sen Koy

10:30 - 13:15
Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 14:25
Seksenler

14:25 - 17:45
Kasaba Doktoru

17:45 - 19:00
Lingo Türkiye

19:00 - 19:55
Ana Haber

19:55 - 20:00
İddiaların Aksine

20:00 - 23:15
Taşacak Bu Deniz

KANAL D Yayın Akışı

00:45 - 02:30
Ay'ın Köpek Balığı Yüzü

02:30 - 04:30
Poyraz Karayel

04:30 - 07:00
Üç Kız Kardeş

07:00 - 09:00
Yabancı Damat

09:00 - 11:00
Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 13:45
Yaprak Dökümü

13:45 - 16:45
Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00
Arka Sokaklar

19:00 - 20:00
Kanal D Ana Haber

20:00 - 22:45
Pi'nin Yaşamı

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 02:45
Veliaht

02:45 - 05:00
Kızılcık Şerbeti

05:00 - 07:00
Japon İşi

07:00 - 09:30
Bahar

09:30 - 12:30
Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 - 15:00
Gelin Evi

15:00 - 18:45
Didem Arslan Yılmaz'la...

18:45 - 20:00
Show Ana Haber

20:00 - 22:45
Aile Arasında

STAR TV Yayın Akışı

01:30 - 04:00
Sahipsizler

04:00 - 05:30
Kaderimin Oyunu

05:30 - 07:00
Söz

07:00 - 09:30
Aramızda Kalsın

09:30 - 13:30
Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - 16:15
Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 - 19:00
Söz

19:00 - 20:00
Star Haber

20:00 - 21:45
Sev Kardeşim

00:00 - 02:00
Kocan Kadar Konuş: Diriliş

ATV Yayın Akışı

01:30 - 03:20
Mutlu Aile Defteri

03:20 - 05:20
Kardeşlerim

05:20 - 07:00
Aldatmak

07:00 - 08:30
Kahvaltı Haberleri

08:30 - 10:00
Nihat Hatipoğlu...

10:00 - 13:00
Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00
Gün Ortası

14:00 - 16:00
Mutfak Bahane

16:00 - 19:00
Esra Erol'da

19:00 - 20:00
ATV Ana Haber

20:00 - 22:20
Evde Tek Başına

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 03:30
Zahide Yetiş'le Sence?

03:30 - 06:00
Zuhal Topal'la Yemekteyiz

06:00 - 07:15
Tuzak

07:15 - 09:00
Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 - 12:30
Gel Konuşalım

12:30 - 16:00
Zahide Yetiş'le Sence?

16:00 - 20:00
Zuhal Topal'la Yemekteyiz

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hobisini ticarete çevirdi! Yarım litresi 825 TL Hobisini ticarete çevirdi! Yarım litresi 825 TL
Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyorUzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

A101'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.