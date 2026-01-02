2 Ocak Cuma 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

2 Ocak 2026 cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...
01:55 - 03:30
Yeni Hayat
03:30 - 05:30
Kasaba Doktoru
05:30 - 06:20
Turgay Başyayla ile...
06:20 - 09:15
Kalk Gidelim
09:15 - 10:30
Adını Sen Koy
10:30 - 13:15
Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 - 14:25
Seksenler
14:25 - 17:45
Kasaba Doktoru
17:45 - 19:00
Lingo Türkiye
19:00 - 19:55
Ana Haber
19:55 - 20:00
İddiaların Aksine
20:00 - 23:15
Taşacak Bu Deniz
00:45 - 02:30
Ay'ın Köpek Balığı Yüzü
02:30 - 04:30
Poyraz Karayel
04:30 - 07:00
Üç Kız Kardeş
07:00 - 09:00
Yabancı Damat
09:00 - 11:00
Neler Oluyor Hayatta
11:00 - 13:45
Yaprak Dökümü
13:45 - 16:45
Gelinim Mutfakta
16:45 - 19:00
Arka Sokaklar
19:00 - 20:00
Kanal D Ana Haber
20:00 - 22:45
Pi'nin Yaşamı
00:15 - 02:45
Veliaht
02:45 - 05:00
Kızılcık Şerbeti
05:00 - 07:00
Japon İşi
07:00 - 09:30
Bahar
09:30 - 12:30
Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:30 - 15:00
Gelin Evi
15:00 - 18:45
Didem Arslan Yılmaz'la...
18:45 - 20:00
Show Ana Haber
20:00 - 22:45
Aile Arasında
01:30 - 04:00
Sahipsizler
04:00 - 05:30
Kaderimin Oyunu
05:30 - 07:00
Söz
07:00 - 09:30
Aramızda Kalsın
09:30 - 13:30
Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 - 16:15
Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 - 19:00
Söz
19:00 - 20:00
Star Haber
20:00 - 21:45
Sev Kardeşim
00:00 - 02:00
Kocan Kadar Konuş: Diriliş
01:30 - 03:20
Mutlu Aile Defteri
03:20 - 05:20
Kardeşlerim
05:20 - 07:00
Aldatmak
07:00 - 08:30
Kahvaltı Haberleri
08:30 - 10:00
Nihat Hatipoğlu...
10:00 - 13:00
Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 - 14:00
Gün Ortası
14:00 - 16:00
Mutfak Bahane
16:00 - 19:00
Esra Erol'da
19:00 - 20:00
ATV Ana Haber
20:00 - 22:20
Evde Tek Başına
00:15 - 03:30
Zahide Yetiş'le Sence?
03:30 - 06:00
Zuhal Topal'la Yemekteyiz
06:00 - 07:15
Tuzak
07:15 - 09:00
Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 - 12:30
Gel Konuşalım
12:30 - 16:00
Zahide Yetiş'le Sence?
16:00 - 20:00
Zuhal Topal'la Yemekteyiz
