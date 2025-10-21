20 Ekim güncel reyting sonuçları! Uzak Şehir mi Cennet'in Çocukları mı? En çok ne izlendi?

Türk televizyon dünyası, dünden beri zengin içeriklerle doluydu. Reyting sıralamalarında öne çıkan programlar arasında "Uzak Şehir" ilk sırada yer aldı. Kanal D'de yayınlanan dizi, izleyici kitlesini derinden etkiledi. Toplamda en yüksek reytinge ulaştı.
İkinci sırada yine Kanal D'den "Uzak Şehir (Özet)" programı bulunuyor. Bu özet bölümü, diziye olan ilginin devam ettiğini gösteriyor.
TRT 1'deki "Cennet'in Çocukları" programı, akşam saatlerinde izleyici ilgisini artırdı. Aile temalı hikayesi dikkat çekti. Sıcak atmosferiyle izleyicilerden tam puan aldı.
Son olarak, "MasterChef Türkiye" programı TV8'de yayınlandı. Mutfak tutkunlarını akşam saatlerinde bir araya getirdi. Rekabet dolu bu gösteri, izleyicilerin keyifle takip ettiği bir şova dönüştü.
Dün akşam yaşanan reyting savaşında izleyicilerin tercihlerinin nasıl şekillendiği bir kez daha gözler önüne serildi.
|Sıra
|Program
|Kanal
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|1
|UZAK SEHIR
|KANAL D
|20:59:49
|24:10:31
|2
|UZAK SEHIR (OZET)
|KANAL D
|20:00:54
|20:59:43
|3
|ESRA EROL'DA
|ATV
|16:21:30
|18:45:17
|4
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|10:00:06
|12:59:55
|5
|CENNETIN COCUKLARI
|TRT 1
|20:56:12
|24:18:40
|6
|SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER
|NOW
|19:00:08
|20:01:08
|7
|KANAL D ANA HABER
|KANAL D
|18:58:36
|20:00:05
|8
|ATV ANA HABER
|ATV
|18:59:54
|19:50:27
|9
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|18:58:19
|19:59:55
|10
|MASTERCHEF TURKIYE
|TV8
|20:29:55
|24:19:19
Kaynak: TİAK
