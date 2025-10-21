MAGAZİN

20 Ekim güncel reyting sonuçları! Uzak Şehir mi Cennet'in Çocukları mı? En çok ne izlendi?

Televizyon kanallarında gündüz, öğle ve akşam saatlerinde birçok dizi, film, haber bülteni, yarışma ve program izleyicilerle buluşuyor. Hangi yapımın daha çok izlendiğini merak eden seyirciler ise reyting sonuçlarını araştırıyorlar. İşte 20 Ekim 2025 salı gününün güncel reyting sonuçları...

Öznur Yaslı İkier

Türk televizyon dünyası, dünden beri zengin içeriklerle doluydu. Reyting sıralamalarında öne çıkan programlar arasında "Uzak Şehir" ilk sırada yer aldı. Kanal D'de yayınlanan dizi, izleyici kitlesini derinden etkiledi. Toplamda en yüksek reytinge ulaştı.

İkinci sırada yine Kanal D'den "Uzak Şehir (Özet)" programı bulunuyor. Bu özet bölümü, diziye olan ilginin devam ettiğini gösteriyor.

TRT 1'deki "Cennet'in Çocukları" programı, akşam saatlerinde izleyici ilgisini artırdı. Aile temalı hikayesi dikkat çekti. Sıcak atmosferiyle izleyicilerden tam puan aldı.

Son olarak, "MasterChef Türkiye" programı TV8'de yayınlandı. Mutfak tutkunlarını akşam saatlerinde bir araya getirdi. Rekabet dolu bu gösteri, izleyicilerin keyifle takip ettiği bir şova dönüştü.

Dün akşam yaşanan reyting savaşında izleyicilerin tercihlerinin nasıl şekillendiği bir kez daha gözler önüne serildi.

20 EKİM REYTİNG SONUÇLARI!

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 UZAK SEHIR KANAL D 20:59:49 24:10:31
2 UZAK SEHIR (OZET) KANAL D 20:00:54 20:59:43
3 ESRA EROL'DA ATV 16:21:30 18:45:17
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:06 12:59:55
5 CENNETIN COCUKLARI TRT 1 20:56:12 24:18:40
6 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 20:01:08
7 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:36 20:00:05
8 ATV ANA HABER ATV 18:59:54 19:50:27
9 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:19 19:59:55
10 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:29:55 24:19:19

Kaynak: TİAK

