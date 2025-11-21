20 Kasım Perşembe reyting sonuçları! Halef Köklerin Çağrısı, Veliaht reyting birincisi kim?

Televizyon dünyası, izleyicilere her gün yeni bir heyecan sunmaya devam ediyor. Dün akşam yapılan reyting ölçümlerinin sonuçları açıklandı. İzleyicilerin hangi içeriklere daha fazla ilgi gösterdiği belli oldu.

Günün en çok reyting alan programı "HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI" oldu. Bu yapım Now kanalında yayınlandı. Akşam saatlerinde izleyicileri ekran başına topladı. Ardından gelen program ise ATV’nin "MÜGE ANLI İLE TATLI SERT" programıydı.

ATV’nin bir diğer programı "ESRA EROL'DA" akşam saatlerine yaklaşırken izleyici kitlesini artırdı. Reytingleri özellikle gündüz saatlerindeki başarılarıyla dikkat çekti. Show TV'nin "VELİAHT" dizisi, güçlü bir performans sergiledi. Bu dizi, akşamların vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.

Dizi kategorisinde "HALEF KÖKLERİN ÇAĞRISI (ÖZET)" versiyonu, izleyicilerden ilgi gördü.

Bu veriler, televizyon izleyicilerinin hangi programları tercih ettiğini gözler önüne seriyor. İzleme alışkanlıkları, televizyon dünyasında rekabetin yüksek olduğunu gösteriyor.

20 KASIM REYTİNG SONUÇLARI

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 HALEF KOKLERIN CAGRISI NOW 20:45:08 23:43:20 2 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:07 12:59:43 3 ESRA EROL'DA ATV 16:21:22 18:46:09 4 VELIAHT SHOW TV 20:42:16 24:20:02 5 ATV ANA HABER ATV 18:59:53 19:52:05 6 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 19:59:40 7 HALEF KOKLERIN CAGRISI (OZET) NOW 19:59:51 20:45:03 8 GELIN KANAL 7 19:34:39 21:18:58 9 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:58:32 24:22:16 10 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV 19:59:44 20:42:55

Kaynak: TİAK