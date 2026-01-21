MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

20 Ocak 2026 reyting sonuçları belli oldu! ABİ, Kıskanmak, Mehmed: Fetihler Sultanı... En çok ne izlendi?

20 Ocak 2026 çarşamba akşamının güncel reyting sonuçları merak ediliyor. Dün akşam ATV'de ABİ, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Now TV'de Kıskanmak ve TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yapımları ekrana geldi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte zirvenin sahibi...

20 Ocak 2026 reyting sonuçları belli oldu! ABİ, Kıskanmak, Mehmed: Fetihler Sultanı... En çok ne izlendi?
Öznur Yaslı İkier

Dün akşam televizyon dünyasında birçok yapım dikkat çekti. En yüksek reytingi ise ATV ekranlarında yayınlanan "A.B.İ." elde etti. Bu program, izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. "A.B.i"nin ardından, ATV'nin bir diğer yapımı "A.B.İ. (OZET)" de izleyicilerin dikkatini çekti. Bu program, sıralamada önemli bir yer edindi.

ATV’nin “ESRA EROL'DA” programı günün ilk saatlerinde yüksek izlenme oranlarıyla öne çıktı. Erken saatlerde yapılan bu yayın, izleyicilerin programla etkileşimini artırdı. Bu strateji, programın günün ilerleyen saatlerine taşınmasına olanak tanıdı.

20 Ocak 2026 reyting sonuçları belli oldu! ABİ, Kıskanmak, Mehmed: Fetihler Sultanı... En çok ne izlendi? 1

Yeni bir yarışma programı olan "KISKANMAK," NOW kanalında akşam saatlerinde ekranlara geldi. Reytinglerde dikkat çeken bir yükseliş yaşadı. İzleyicilerle buluşarak önemli bir izleyici kitlesi oluşturdu.

20 Ocak 2026 reyting sonuçları belli oldu! ABİ, Kıskanmak, Mehmed: Fetihler Sultanı... En çok ne izlendi? 2

Son olarak, "SURVIVOR," TV8 kanalında yayınlandığında izleyici kitlesinin büyük ilgisini topladı. Reytinglerde üstün bir performans sergiledi. İzleyicilerinin karşısına bu şekilde çıktı.

20 Ocak 2026 reyting sonuçları belli oldu! ABİ, Kıskanmak, Mehmed: Fetihler Sultanı... En çok ne izlendi? 3

Dün akşam ekranlarda yer alan bu yapımlar, izleyiciyle kurdukları etkileşimle ön plana çıktı. Televizyon dünyasında reyting savaşları her zaman gibi devam ediyor.

20 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 A.B.I. ATV 20:44:50 23:18:59
2 A.B.I. (OZET) ATV 19:59:47 20:44:50
3 ESRA EROL'DA ATV 16:21:13 18:45:10
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:05 13:00:04
5 KISKANMAK NOW 20:58:21 24:17:47
6 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:05 19:59:58
7 MEHMED FETIHLER SULTANI TRT 1 20:57:36 23:53:29
8 ATV ANA HABER ATV 19:00:05 19:59:37
9 SURVIVOR TV8 20:38:21 24:21:25
10 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:16 19:59:44

Kaynak: TİAK

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenomen dizi yayın akışında yer almadı! 'Final mi yaptı?'Fenomen dizi yayın akışında yer almadı! 'Final mi yaptı?'
Yeşilçam'ı geride bırakıp profesör oldu! Son hali gündemdeYeşilçam'ı geride bırakıp profesör oldu! Son hali gündemde

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
reyting Reyting sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Trump-Erdoğan arasında Suriye görüşmesi

Trump-Erdoğan arasında Suriye görüşmesi

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.