20 Ocak 2026 reyting sonuçları belli oldu! ABİ, Kıskanmak, Mehmed: Fetihler Sultanı... En çok ne izlendi?

Dün akşam televizyon dünyasında birçok yapım dikkat çekti. En yüksek reytingi ise ATV ekranlarında yayınlanan "A.B.İ." elde etti. Bu program, izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. "A.B.i"nin ardından, ATV'nin bir diğer yapımı "A.B.İ. (OZET)" de izleyicilerin dikkatini çekti. Bu program, sıralamada önemli bir yer edindi.
ATV’nin “ESRA EROL'DA” programı günün ilk saatlerinde yüksek izlenme oranlarıyla öne çıktı. Erken saatlerde yapılan bu yayın, izleyicilerin programla etkileşimini artırdı. Bu strateji, programın günün ilerleyen saatlerine taşınmasına olanak tanıdı.
Yeni bir yarışma programı olan "KISKANMAK," NOW kanalında akşam saatlerinde ekranlara geldi. Reytinglerde dikkat çeken bir yükseliş yaşadı. İzleyicilerle buluşarak önemli bir izleyici kitlesi oluşturdu.
Son olarak, "SURVIVOR," TV8 kanalında yayınlandığında izleyici kitlesinin büyük ilgisini topladı. Reytinglerde üstün bir performans sergiledi. İzleyicilerinin karşısına bu şekilde çıktı.
Dün akşam ekranlarda yer alan bu yapımlar, izleyiciyle kurdukları etkileşimle ön plana çıktı. Televizyon dünyasında reyting savaşları her zaman gibi devam ediyor.
|Sıra
|Program
|Kanal
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|1
|A.B.I.
|ATV
|20:44:50
|23:18:59
|2
|A.B.I. (OZET)
|ATV
|19:59:47
|20:44:50
|3
|ESRA EROL'DA
|ATV
|16:21:13
|18:45:10
|4
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|10:00:05
|13:00:04
|5
|KISKANMAK
|NOW
|20:58:21
|24:17:47
|6
|SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER
|NOW
|19:00:05
|19:59:58
|7
|MEHMED FETIHLER SULTANI
|TRT 1
|20:57:36
|23:53:29
|8
|ATV ANA HABER
|ATV
|19:00:05
|19:59:37
|9
|SURVIVOR
|TV8
|20:38:21
|24:21:25
|10
|KANAL D ANA HABER
|KANAL D
|18:58:16
|19:59:44
Kaynak: TİAK
