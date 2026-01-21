20 Ocak 2026 reyting sonuçları belli oldu! ABİ, Kıskanmak, Mehmed: Fetihler Sultanı... En çok ne izlendi?

Dün akşam televizyon dünyasında birçok yapım dikkat çekti. En yüksek reytingi ise ATV ekranlarında yayınlanan "A.B.İ." elde etti. Bu program, izleyicilerin ilgisini çekmeyi başardı. "A.B.i"nin ardından, ATV'nin bir diğer yapımı "A.B.İ. (OZET)" de izleyicilerin dikkatini çekti. Bu program, sıralamada önemli bir yer edindi.

ATV’nin “ESRA EROL'DA” programı günün ilk saatlerinde yüksek izlenme oranlarıyla öne çıktı. Erken saatlerde yapılan bu yayın, izleyicilerin programla etkileşimini artırdı. Bu strateji, programın günün ilerleyen saatlerine taşınmasına olanak tanıdı.

Yeni bir yarışma programı olan "KISKANMAK," NOW kanalında akşam saatlerinde ekranlara geldi. Reytinglerde dikkat çeken bir yükseliş yaşadı. İzleyicilerle buluşarak önemli bir izleyici kitlesi oluşturdu.

Son olarak, "SURVIVOR," TV8 kanalında yayınlandığında izleyici kitlesinin büyük ilgisini topladı. Reytinglerde üstün bir performans sergiledi. İzleyicilerinin karşısına bu şekilde çıktı.

Dün akşam ekranlarda yer alan bu yapımlar, izleyiciyle kurdukları etkileşimle ön plana çıktı. Televizyon dünyasında reyting savaşları her zaman gibi devam ediyor.

20 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 A.B.I. ATV 20:44:50 23:18:59 2 A.B.I. (OZET) ATV 19:59:47 20:44:50 3 ESRA EROL'DA ATV 16:21:13 18:45:10 4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:05 13:00:04 5 KISKANMAK NOW 20:58:21 24:17:47 6 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:05 19:59:58 7 MEHMED FETIHLER SULTANI TRT 1 20:57:36 23:53:29 8 ATV ANA HABER ATV 19:00:05 19:59:37 9 SURVIVOR TV8 20:38:21 24:21:25 10 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:16 19:59:44

Kaynak: TİAK