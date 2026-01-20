20 Ocak Salı 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

20 Ocak salı akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...
TRT1 Yayın Akışı
- 00:15 - 02:10 Vefa Sultan
- 02:10 - 04:30 Kara Ağaç Destanı
- 04:30 - 05:40 Seksenler
- 05:40 - 06:30 Turgay Başyayla ile...
- 06:30 - 09:20 Kalk Gidelim
- 09:20 - 10:30 Adını Sen Koy
- 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 - 14:40 Seksenler
- 14:40 - 17:45 Kara Ağaç Destanı
- 17:45 - 19:00 Lingo Türkiye
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
KANAL D Yayın Akışı
- 00:15 - 02:30 Beyaz'la Joker
- 02:30 - 04:30 Poyraz Karayel
- 04:30 - 07:00 Üç Kız Kardeş
- 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
- 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
- 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
- 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
- 16:45 - 19:00 Arka Sokaklar
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 23:15 Eşref Rüya
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:30 - 03:00 Kızılcık Şerbeti
- 03:00 - 05:00 Eyyvah Eyvah 2
- 05:00 - 07:00 Küçük Esnaf
- 07:00 - 09:30 Bahar
- 09:30 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 12:30 - 15:00 Gelin Evi
- 15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...
- 18:45 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00 - 22:15 Şendul Şaban
- 00:00 - 02:45 Rüya Gibi
STAR TV Yayın Akışı
- 00:00 - 02:30 Sahipsizler
- 02:30 - 04:00 Aramızda Kalsın
- 04:00 - 05:30 Kaderimin Oyunu
- 05:30 - 07:00 Erkenci Kuş
- 07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın
- 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17:15 - 19:00 Erkenci Kuş
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 - 21:45 Çöpçüler Kralı
- 00:00 - 02:00 Durdurulamaz
ATV Yayın Akışı
- 02:40 - 05:00 Bir Gece Masalı
- 05:00 - 08:00 Aldatmak
- 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - 14:00 Gün Ortası
- 14:00 - 16:00 Mutfak Bahane
- 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 23:30 A.B.İ.
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:30 Survivor Ekstra
- 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 - 06:00 Gel Konuşalım
- 06:00 - 07:15 Tuzak
- 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09:00 - 12:30 Gel Konuşalım
- 12:30 - 16:00 Survivor 2026 Ünlüler -...
- 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
Okuyucu Yorumları 0 yorum