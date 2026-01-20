20 Ocak Salı 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

20 Ocak salı akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 02:10 Vefa Sultan

02:10 - 04:30 Kara Ağaç Destanı

04:30 - 05:40 Seksenler

05:40 - 06:30 Turgay Başyayla ile...

06:30 - 09:20 Kalk Gidelim

09:20 - 10:30 Adını Sen Koy

10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 14:40 Seksenler

14:40 - 17:45 Kara Ağaç Destanı

17:45 - 19:00 Lingo Türkiye

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 02:30 Beyaz'la Joker

02:30 - 04:30 Poyraz Karayel

04:30 - 07:00 Üç Kız Kardeş

07:00 - 09:00 Küçük Ağa

09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü

13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00 Arka Sokaklar

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

20:00 - 23:15 Eşref Rüya

SHOW TV Yayın Akışı

00:30 - 03:00 Kızılcık Şerbeti

03:00 - 05:00 Eyyvah Eyvah 2

05:00 - 07:00 Küçük Esnaf

07:00 - 09:30 Bahar

09:30 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...

18:45 - 20:00 Show Ana Haber

20:00 - 22:15 Şendul Şaban

00:00 - 02:45 Rüya Gibi

STAR TV Yayın Akışı

00:00 - 02:30 Sahipsizler

02:30 - 04:00 Aramızda Kalsın

04:00 - 05:30 Kaderimin Oyunu

05:30 - 07:00 Erkenci Kuş

07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın

09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 - 19:00 Erkenci Kuş

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 - 21:45 Çöpçüler Kralı

00:00 - 02:00 Durdurulamaz

ATV Yayın Akışı

02:40 - 05:00 Bir Gece Masalı

05:00 - 08:00 Aldatmak

08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Mutfak Bahane

16:00 - 19:00 Esra Erol'da

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 23:30 A.B.İ.

TV8 Yayın Akışı