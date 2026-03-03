MAGAZİN

Final iddiaları gündemdeydi! Kızılcık Şerbeti için karar verildi

Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan ve Ceren Yalazoğlu Karakoç'un başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi için final iddiaları gündeme gelmişti. Kızılcık Şerbeti için karar verildi. Fenomen dizi, her şey yolunda giderse 29 Mayıs akşamı 138. bölümüyle sezonu kapatacak.

Öznur Yaslı İkier

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4 sezondur cuma akşamları seyirciyi ekran başına topluyor.

Heyecanın bir an olsun düşmediği fenomen dizi her şey yolunda giderse 29 Mayıs akşamı ekrana gelecek 138. bölümüyle sezon finali yapacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin 5. sezon bileti de alınmak üzere... Yapım şirketiyle kanal görüşmeleri başladı. Geçen yıl 100. bölüm pastası kesilirken dizinin senaristi Melis Civelek “200. Bölüm pastasında buluşmak üzere” demişti.

KIZILCIK ŞERBETİ 128. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Öz evlatlarına kavuşan Ömer ve Kıvılcım geçmişteki kırgınlıkları geride bırakırken aralarındaki buzlar yavaş yavaş erimeye başlıyor.

Nursema, İlhami’nin evine ve düzenine uyum sağlamakta zorlanırken eşyaları değiştirme isteği ikili arasında yeni bir krizin kapısını aralıyor. İlhami, Asil’in kendisine yönelik tavırlarını sorgularken Salkım, Abdullah’la olan evliliğinin tehlikede olduğunu hissetmeye başlıyor.

İşleri iyi gitmeyen Emir, Çimen’i uyarırken Fatih ve Başak’ın tartışması dikkat çekiyor. Gerilimin giderek tırmandığı anlarda Başak ve Fatih’in merakla beklenen yakınlaşması heyecanı artırıyor.

Tanıtımın finalinde yankılanan “Seni biri koruyacaksa, o kişi benim!” sözleriyle birlikte Başak’ın kaçırılması ise yeni bölümde tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.

