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2025 Grammy Ödülleri kazananları açıklandı: Beyonce geceye damga vurdu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.02.2025 08:38
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Beyonce 67. Grammy Ödülleri'nde büyük bir zafer kazandı. 2025 Grammy kazananları arasında en iyi country albümü ödülünü kazanan Beyoncé, müzik dünyasında tarih yazdı. İşte 2025 Grammy Ödülleri kazananları...

2025 Grammy Ödülleri kazananları açıklandı: Beyonce geceye damga vurdu

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan 67. Grammy Ödülleri, 2 Şubat 2025 tarihinde Los Angeles'ta gerçekleştirilen muazzam bir törenle sahiplerini buldu. Geceye damgasını vuran isim ise Beyoncé oldu.

11 adaylıkla geceye katılan Beyonce, tüm rakiplerini geride bırakarak iki Grammy ödülü kazandı. En iyi country albümü kategorisinde ödül kazanarak bu alandaki ödülü kazanan ilk siyahi sanatçı oldu. Bu başarı, müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Beyonce'nin yanı sıra, ünlü sanatçılar André 3000 ve Kendrick Lamar da önemli ödülleri kazanan isimler arasında yer aldı. Ayrıca, yeni yetenekler Chappell Roan ve Sabrina Carpenter, ilk Grammy ödüllerini kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

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Geceyi unutulmaz kılan bir diğer an ise Beatles'ın John Lennon'ın bir demo kaydından yeniden ürettiği Now and Then şarkısının en iyi rock performansı ödülünü kazanmasıydı. Rolling Stones ise 2023'te çıkardığı Hackney Diamonds albümüyle en iyi rock albümü ödülünü kazandı.

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2025 Grammy Ödülleri, müzik dünyasının büyük isimlerinin ve yeni yeteneklerin bir araya geldiği unutulmaz bir gece olarak hafızalarda kaldı.

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İşte 2025 Grammy Ödülleri kazananları:

Yılın Kaydı
"Bizim Gibi Değil" Kendrick Lamar
Yılın Albümü
"Kovboy Carter", Beyoncé
Yılın Şarkısı
"Bizim Gibi Değil", Kendrick Lamar, söz yazarı (Kendrick Lamar)
En İyi Yeni Sanatçı
Chappell Roan
Yılın Yapımcısı
Daniel Nigro
Yılın Şarkı Yazarı
Amy Allen
En İyi Pop Solo Performansı
“Espresso,” Sabrina Carpenter
En İyi Pop İkilisi/Grup Performansı
“Gülümseyerek Öl”, Lady Gaga ve Bruno Mars
En İyi Pop Vokal Albümü
“Short n' Sweet,” Sabrina Carpenter
En İyi Dans/Elektronik Kayıt
“Neverender,” Adalet ve Evcil Impala
En İyi Dans Pop Kaydı
“Von Dutch,” Charli XCX
En İyi Dans/Elektronik Albüm
“Brat,” Charli XCX

Anahtar Kelimeler:
Grammy Ödülleri beyonce
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