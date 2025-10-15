MAGAZİN

2025 Kayısı Güzeli seçilmişti! Zeynep Bastık'ın fit kalmasının sırrı ortaya çıktı

Özel hayatı, iddialı dansları ve cesur sahne şovlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Zeynep Bastık geçtiğimiz aylarda '2025 Kayısı Güzeli' seçilmişti. Her adımı adeta olay olan ünlü isim akustik performansı ile Harbiye'de sahne aldı. Bastık'ın fit kalma sırrı da ortaya çıktı.

Öznur Yaslı İkier

Sosyal medya paylaşımları, cesur dansları ve özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Zeynep Bastık akustik performansı ile Harbiye'de sahne aldı.

Ünlü isimlerin akın ettiği gecede Zeynep Bastık sevenlerine keyifli anlar yaşattı. Sevgilisi Serkay Tütüncü de Zeynep Bastık'ı yalnız bırakmadı.

Elinde çiçeklerle konsere gelen Tütüncü'ye hediyenin notunda ne yazdığı sorulduğunda şu cevabı verdi:

15 GÜN ÖNCE BAŞLIYOR

'Zeynep’cim her Harbiye konseri öncesi 15 gün karbonhidrat diyeti yapıyor. Yarın karbonhidrat alacaksın, çok mutluyum yazdım.” dedi. Tütüncü şöyle devam etti: Onun akustik serilerinin hastayım. Ben de heyecanlıyım. Hazırlık süreci yoğun geçti.

Daha önce sosyal medyada 'Yaşayan en seksi Türk kadını' seçilen Bastık son konserinde de '2025 Kayısı Güzeli' seçilmişti.

