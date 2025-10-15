2025 Kayısı Güzeli seçilmişti! Zeynep Bastık'ın fit kalmasının sırrı ortaya çıktı

Sosyal medya paylaşımları, cesur dansları ve özel hayatıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Zeynep Bastık akustik performansı ile Harbiye'de sahne aldı.

Ünlü isimlerin akın ettiği gecede Zeynep Bastık sevenlerine keyifli anlar yaşattı. Sevgilisi Serkay Tütüncü de Zeynep Bastık'ı yalnız bırakmadı.

Elinde çiçeklerle konsere gelen Tütüncü'ye hediyenin notunda ne yazdığı sorulduğunda şu cevabı verdi:

15 GÜN ÖNCE BAŞLIYOR

'Zeynep’cim her Harbiye konseri öncesi 15 gün karbonhidrat diyeti yapıyor. Yarın karbonhidrat alacaksın, çok mutluyum yazdım.” dedi. Tütüncü şöyle devam etti: Onun akustik serilerinin hastayım. Ben de heyecanlıyım. Hazırlık süreci yoğun geçti.

Daha önce sosyal medyada 'Yaşayan en seksi Türk kadını' seçilen Bastık son konserinde de '2025 Kayısı Güzeli' seçilmişti.