2025 Kayısı Güzeli seçilmişti! Zeynep Bastık tekne pozlarıyla olay oldu

Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen Zeynep Bastık şimdilerde denizin, kumun ve güneşin tadını çıkarıyor.

Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Serkay Tütüncü ve arkadaşlarıyla tatilde olan ünlü isim lüks teknede peş peşe pozlar verdi.

YORUM YAĞDI

Sere serpe uzanan ünlü ismin yayınladığı kareler kısa sürede beğeni topladı.

Zeynep Bastık'ın leopar desenli elbisesiyle verdiği pozlara 'harikasın', 'çok güzelsin', 'güzellik', 'en güzeli' gibi yorumlar yapıldı.

Zeynep Bastık, geçtiğimiz yıl eski Survivor yarışmacısı oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşamaya başlamıştı.