2025 Kayısı Güzeli seçilmişti! Zeynep Bastık tekne pozlarıyla olay oldu

Özel hayatı, cesur dansları ve iddialı sahne şovlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı Zeynep Bastık geçtiğimiz aylarda '2025 Kayısı Güzeli' seçilmişti. Her adımı adeta olay olan ünlü isim şu sıralar tatilin keyfini sürüyor. Lüks tekneden peş peşe pozlar veren ünlü ismin tatil kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Öznur Yaslı İkier

Son dönemde özel hayatıyla gündeme gelen Zeynep Bastık şimdilerde denizin, kumun ve güneşin tadını çıkarıyor.

Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Serkay Tütüncü ve arkadaşlarıyla tatilde olan ünlü isim lüks teknede peş peşe pozlar verdi.

YORUM YAĞDI

Sere serpe uzanan ünlü ismin yayınladığı kareler kısa sürede beğeni topladı.

Zeynep Bastık'ın leopar desenli elbisesiyle verdiği pozlara 'harikasın', 'çok güzelsin', 'güzellik', 'en güzeli' gibi yorumlar yapıldı.

Zeynep Bastık, geçtiğimiz yıl eski Survivor yarışmacısı oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Zeynep Bastık
