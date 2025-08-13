'2025 Yılının Yaşayan En Güzel Kadını' seçilmişti! Sıla Türkoğlu'nun son pozlarına beğeni yağdı

Netizens Choice Magazine “The Most Beautiful Woman Alive” anketinde '2025 Yılının Yaşayan En Güzel Kadını' seçilen Sıla Türkoğlu kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemde.

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali yapmasıyla birlikte sevgilisi Ata Ayyıldız'la tatile çıkan Sıla Türkoğlu geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi aldığını duyurmuştu.

Evlilik hazırlığına gireceği bilinen ünlü isim son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Türkoğlu, evlenme teklifi aldığı İtalya'dan yeni kareleri sevenlerinin beğenisine sundu.

Sıla Türkoğlu'nun peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.