MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

'2025 Yılının Yaşayan En Güzel Kadını' seçilmişti! Sıla Türkoğlu'nun son pozlarına beğeni yağdı

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Doğa' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu '2025 Yılının Yaşayan En Güzel Kadını' seçilmişti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim bu defa son pozlarıyla beğeni topladı.

'2025 Yılının Yaşayan En Güzel Kadını' seçilmişti! Sıla Türkoğlu'nun son pozlarına beğeni yağdı
Öznur Yaslı İkier

Netizens Choice Magazine “The Most Beautiful Woman Alive” anketinde '2025 Yılının Yaşayan En Güzel Kadını' seçilen Sıla Türkoğlu kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemde.

Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali yapmasıyla birlikte sevgilisi Ata Ayyıldız'la tatile çıkan Sıla Türkoğlu geçtiğimiz günlerde evlilik teklifi aldığını duyurmuştu.

2025 Yılının Yaşayan En Güzel Kadını seçilmişti! Sıla Türkoğlu nun son pozlarına beğeni yağdı 1

Evlilik hazırlığına gireceği bilinen ünlü isim son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

2025 Yılının Yaşayan En Güzel Kadını seçilmişti! Sıla Türkoğlu nun son pozlarına beğeni yağdı 2

Türkoğlu, evlenme teklifi aldığı İtalya'dan yeni kareleri sevenlerinin beğenisine sundu.

2025 Yılının Yaşayan En Güzel Kadını seçilmişti! Sıla Türkoğlu nun son pozlarına beğeni yağdı 3

Sıla Türkoğlu'nun peş peşe yayınladığı kareler kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

2025 Yılının Yaşayan En Güzel Kadını seçilmişti! Sıla Türkoğlu nun son pozlarına beğeni yağdı 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü şarkıcının düğünü gündemde! Kelepçeler, kırbaçlar ve dansçı kızlar... After parti tepki çektiÜnlü şarkıcının düğünü gündemde! Kelepçeler, kırbaçlar ve dansçı kızlar... After parti tepki çekti
Setlere dönecekti ama olmadı! Müjdeyi verdiSetlere dönecekti ama olmadı! Müjdeyi verdi

Anahtar Kelimeler:
Sıla Türkoğlu Kızılcık Şerbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zorunlu olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Zorunlu olacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bakan Fidan'dan YPG çıkışı: Sistemi bozup olumlu havaya engel oluyor

Bakan Fidan'dan YPG çıkışı: Sistemi bozup olumlu havaya engel oluyor

Silah çekip, dillerine sigara bastılar! Korkunç işkence

Silah çekip, dillerine sigara bastılar! Korkunç işkence

Ofislere 'e' tabelası asmaya başladılar! Tüm illere yayılacak

Ofislere 'e' tabelası asmaya başladılar! Tüm illere yayılacak

Icardi'den Kerem Aktürkoğlu için beklenmedik açıklama!

Icardi'den Kerem Aktürkoğlu için beklenmedik açıklama!

Ünlü şarkıcının düğünü gündemde! Kelepçeler, kırbaçlar ve dansçı kızlar... After parti tepki çekti

Ünlü şarkıcının düğünü gündemde! Kelepçeler, kırbaçlar ve dansçı kızlar... After parti tepki çekti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.