'2025 Yılının Yaşayan En Güzel Kadını' seçilmişti! Sıla Türkoğlu yaz pozlarıyla mest etti

2025 yılının en prestijli güzellik listelerinden biri olan Netizens Choice Magazine “The Most Beautiful Woman Alive” anketi sonuçlandı. Türk oyuncuların damga vurduğu listede, birincilik koltuğuna “Kızılcık Şerbeti”nin yıldızı Sıla Türkoğlu oturdu.

Son dönemde özel hayatıyla da gündeme gelen Sıla Türkoğlu şu sıralar tatilde. Sevgilisi Ata Ayyıldız'la sık sık pozlarını paylaşan oyuncu yine hayranlarını mest etti.

Güzel oyuncu tekneden yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Limon desenli elbisesiyle hayranlarından tam not alan Sıla Türkoğlu'na "Çok güzelsin" yorumları geldi.

Özgüven ve cesaret ile alakalı konuşan Sıla Türkoğlu geçtiğimiz günlerde, "Özgüvenli bir insan olduğumu düşünüyorum ama bu zaman zaman kırılıyor dış etkenler sebebiyle. Bu sebeple her zaman özgüvenli olduğumu söyleyemem" demişti.