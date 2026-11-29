Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, özel hayatına dair ortaya atılan aşk iddiasıyla gündeme geldi. 15 Ekim'de yaptığı açıklamada hayatında kimsenin olmadığını belirten oyuncu "Yalnızım arkadaşlar, ne yazık ki... Ben çok yalnızım" ifadelerini kullanmıştı.

Rıza Kocaoğlu sonunda aradığı aşkı buldu. TV100'de yer alan habere göre; Kocaoğlu'nun, meslektaşı İlay Erkök ile yaklaşık bir aydır birliktelik yaşadığı öne sürüldü.

Rıza Kocaoğlu ve İlay Erkök'ten aşk iddiasına ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, ikilinin sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeleri de gözlerden kaçmadı.

Ayrıca Erkök'ün sosyal medya hesabındaki bir paylaşım, ikilinin Kazakistan'da düzenlenen Türkiye-Kazakistan Türk Film Günleri'ne birlikte katıldığını ortaya koydu.