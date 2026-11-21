21 Kasım 2026 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar izleyiciyle buluşacak. TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Güller ve Günahlar, Star TV'de Başkalarının Hayatı, Show TV'de Güldür Güldür Show, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de MasterChef Türkiye ekrana gelecek. İşte 21 Kasım 2026 güncel TV yayın akışı...
TRT 1 Yayın Akışı
- 00:15 - 03:00 Evlilik Güzeldir
- 03:00 - 05:35 Masumlar Apartmanı
- 05:35 - 06:40 Lingo Türkiye
- 06:40 - 08:30 Yedi Güzel Adam
- 08:30 - 10:00 Kod Adı Kırlangıç
- 10:00 - 11:25 Hayallerinin Peşinde
- 11:25 - 14:45 Evlilik Güzeldir
- 14:45 - 17:50 Teşkilat
- 17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...
- 19:00 - 20:00 Ana Haber
- 20:00 Gönül Dağı
KANAL D Yayın Akışı
- 01:15 - 03:00 Düşüş
- 03:00 - 05:00 Gelinim Mutfakta
- 05:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş
- 07:00 - 08:30 Küçük Ağa
- 08:30 - 09:45 Konuştukça
- 09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi
- 13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı
- 14:00 - 16:00 Haysiyet
- 16:00 - 19:00 Daha 17
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber Haftasonu
- 20:00 Güller ve Günahlar
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NOW Yayın Akışı
- 01:30 - 02:00 Ömür Usta
- 02:00 - 03:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara
- 03:00 - 04:00 Şevkat Yerimdar
- 04:00 - 05:15 Yasak Elma
- 05:15 - 06:15 Karagül
- 06:15 - 07:30 Ali İhsan Varol ile Kumbara
- 07:30 - 08:30 Fatih Savaş ile Sabah...
- 08:30 - 11:15 Ezgi Gözeger ile Çalar...
- 11:15 - 12:15 Memet Özer ile Mutfakta
- 12:15 - 13:00 Kamera Arkası
- 13:00 - 16:00 Anne Yarısı
- 16:00 - 19:00 Yeraltı
- 19:00 - 20:00 Deniz Uras ile Now Ana...
- 20:00 - 21:45 Ali İhsan Varol ile Kumbara
- 00:00 - 01:30 Efsane Futbol
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:15 - 02:00 Çapraz Ateş
- 02:00 - 04:30 Sevdan Bir Ateş
- 04:30 - 07:00 Bahar
- 07:00 - 10:00 Kızılcık Şerbeti
- 10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 - 14:45 Gülen Adam
- 14:45 - 18:25 Sevdan Bir Ateş
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber Hafta Sonu
- 20:00 - 23:45 Güldür Güldür Show
STAR TV Yayın Akışı
- 00:45 - 03:00 Hazine
- 03:00 - 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları
- 05:00 - 08:00 Baba Ocağı
- 08:00 - 14:00 Dizi
- 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
- 15:30 - 19:00 Dizi
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 Başkalarının Hayatı
ATV Yayın Akışı
- 00:00 - 02:10 Barry Seal: Kaçakçı
- 02:10 - 05:00 Bir Gece Masalı
- 05:00 - 07:30 Hercai
- 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 - 11:45 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma
- 11:45 - 15:45 Var Mısın Yok Musun
- 15:45 - 19:00 Güneşin Doğduğu Yer
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 23:20 Kim Milyoner Olmak İster?
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:30 Temizlik Benim İşim
- 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 - 05:30 Gel Konuşalım
- 05:30 - 06:30 Oynat Bakalım
- 06:30 - 08:00 Tuzak
- 08:00 - 08:30 Oynat Bakalım
- 08:30 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
- 10:00 - 15:30 Gazete Magazin
- 15:30 - 20:00 Temizlik Benim İşim