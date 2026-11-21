21 Kasım 2026 Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında birbirinden iddialı yapımlar izleyiciyle buluşacak. TRT 1'de Gönül Dağı, Kanal D'de Güller ve Günahlar, Star TV'de Başkalarının Hayatı, Show TV'de Güldür Güldür Show, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de MasterChef Türkiye ekrana gelecek. İşte 21 Kasım 2026 güncel TV yayın akışı...

TRT 1 Yayın Akışı

00:15 - 03:00 Evlilik Güzeldir

03:00 - 05:35 Masumlar Apartmanı

05:35 - 06:40 Lingo Türkiye

06:40 - 08:30 Yedi Güzel Adam

08:30 - 10:00 Kod Adı Kırlangıç

10:00 - 11:25 Hayallerinin Peşinde

11:25 - 14:45 Evlilik Güzeldir

14:45 - 17:50 Teşkilat

17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...

19:00 - 20:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

KANAL D Yayın Akışı

01:15 - 03:00 Düşüş

03:00 - 05:00 Gelinim Mutfakta

05:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş

07:00 - 08:30 Küçük Ağa

08:30 - 09:45 Konuştukça

09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi

13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 - 16:00 Haysiyet

16:00 - 19:00 Daha 17

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber Haftasonu

20:00 Güller ve Günahlar

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NOW Yayın Akışı

01:30 - 02:00 Ömür Usta

02:00 - 03:00 Ali İhsan Varol ile Kumbara

03:00 - 04:00 Şevkat Yerimdar

04:00 - 05:15 Yasak Elma

05:15 - 06:15 Karagül

06:15 - 07:30 Ali İhsan Varol ile Kumbara

07:30 - 08:30 Fatih Savaş ile Sabah...

08:30 - 11:15 Ezgi Gözeger ile Çalar...

11:15 - 12:15 Memet Özer ile Mutfakta

12:15 - 13:00 Kamera Arkası

13:00 - 16:00 Anne Yarısı

16:00 - 19:00 Yeraltı

19:00 - 20:00 Deniz Uras ile Now Ana...

20:00 - 21:45 Ali İhsan Varol ile Kumbara

00:00 - 01:30 Efsane Futbol

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 02:00 Çapraz Ateş

02:00 - 04:30 Sevdan Bir Ateş

04:30 - 07:00 Bahar

07:00 - 10:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 - 14:45 Gülen Adam

14:45 - 18:25 Sevdan Bir Ateş

18:25 - 20:00 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 - 23:45 Güldür Güldür Show

STAR TV Yayın Akışı

00:45 - 03:00 Hazine

03:00 - 05:00 Fazilet Hanım ve Kızları

05:00 - 08:00 Baba Ocağı

08:00 - 14:00 Dizi

14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa

15:30 - 19:00 Dizi

19:00 - 20:00 Star Haber

20:00 Başkalarının Hayatı

ATV Yayın Akışı

00:00 - 02:10 Barry Seal: Kaçakçı

02:10 - 05:00 Bir Gece Masalı

05:00 - 07:30 Hercai

07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu

10:00 - 11:45 Buz Devri 5: Büyük Çarpışma

11:45 - 15:45 Var Mısın Yok Musun

15:45 - 19:00 Güneşin Doğduğu Yer

19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

20:00 - 23:20 Kim Milyoner Olmak İster?

TV8 Yayın Akışı