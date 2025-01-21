21 Ocak 2025 Güncel TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV Tv rehberi

Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı tüm dizi takipçilerinin gündeminde. Salı akşamı evinde dizi keyfi yapmak isteyenler için yine birbirinden keyifli yapımlar ekrandaki yerini alacak. Peki, Bahar, Bir Gece Masalı ve Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte tüm merak edilenler...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Atv ekranlarında saat 20:00'da Bir Gece Masalı dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

Show Tv'de ise yine saat 20:00'da Bahar dizisi ekrandaki yerini alacak.

Star Tv'de saat 20:00'da Sen Ağlama İstanbul dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Bir Gece Masalı

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Bir Gece Masalı

00:20 Kuruluş Osman

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Bahar

00:15 Sandık Kokusu

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Kiralık Aşk

19:00 Star Haber

20:00 Sen Ağlama İstanbul

00:30 Yerli Dizi Tekrar

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şirinler

22:00 Pek Yakında

00:45 Desibel

NOW YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

23:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

01:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

12:00 Survivor All Star-Gönüllüler

13:30 Survivor Panorama / Canlı

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

TRT1 YAYIN AKIŞI

08:20 Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Kod Adı Kırlangıç

14:35 Masumlar Apartmanı

17:40 İddiaların Aksine

17:45 Ana Haber

18:30 Galatasaray-Dinamo Kiev

20:45 Mehmed: Fetihler Sultanı

00:15 Dilsiz