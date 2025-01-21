21 Ocak 2025 Güncel TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, TV8, Now TV Tv rehberi

Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı tüm dizi takipçilerinin gündeminde. Salı akşamı evinde dizi keyfi yapmak isteyenler için yine birbirinden keyifli yapımlar ekrandaki yerini alacak. Peki, Bahar, Bir Gece Masalı ve Sen Ağlama İstanbul yeni bölüm yayınlanacak mı? İşte tüm merak edilenler...
Bu akşam Atv ekranlarında saat 20:00'da Bir Gece Masalı dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.
Show Tv'de ise yine saat 20:00'da Bahar dizisi ekrandaki yerini alacak.
Star Tv'de saat 20:00'da Sen Ağlama İstanbul dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Bir Gece Masalı
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Bir Gece Masalı
00:20 Kuruluş Osman
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Bahar
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Bahar
00:15 Sandık Kokusu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sen Ağlama İstanbul
00:30 Yerli Dizi Tekrar
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Şirinler
22:00 Pek Yakında
00:45 Desibel
NOW YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
23:00 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
01:45 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
12:00 Survivor All Star-Gönüllüler
13:30 Survivor Panorama / Canlı
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
TRT1 YAYIN AKIŞI
08:20 Aslan Hürkuş: Görevimiz Gökbey
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Kod Adı Kırlangıç
14:35 Masumlar Apartmanı
17:40 İddiaların Aksine
17:45 Ana Haber
18:30 Galatasaray-Dinamo Kiev
20:45 Mehmed: Fetihler Sultanı
00:15 Dilsiz
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