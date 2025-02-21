21 Şubat 2025 Cuma Tv yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? Atv, Kanal D, Star Tv, Show Tv, Now TV, TV8

Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Cuma akşamları Kanal D'de Arka Sokaklar, Show Tv'de Kızılcık Şerbeti ve Star Tv'de Yalı Çapkını yapımları ekrana geliyor. Peki, bu hafta dizilerin yeni bölümleri var mı? İşte 21 Şubat 2025 cuma güncel Tv yayın akışı bilgisi...
Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'da Arka Sokaklar dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.
Show Tv'de saat 20:00'da Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.
Star Tv'de ise Yalı Çapkını dizisi saat 20:00'da ekranda olacak.
Now Tv'de ise Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 - ATV Gün Ortası
14.00 - Sen Anlat Karadeniz
16.00 - Esra Erol'da
19.00 - ATV Ana Haber
20.00 - Zembilli
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
11:00 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
13.00 - Gelinim Mutfakta
16:00 - Ayazın Sonu güneş
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Arka Sokaklar
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 - Ada Masalı
11:00 - Dolunay
13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 - Kiralık Aşk
19:00 - Star Haber
20:00 - Yalı Çapkını
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 - Bu Sabah
10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Kızılcık Şerbeti
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 - İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 - Şakir Paşa Ailesi
13:30 - En Hamarat Benim
16:30 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 - Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 - Yaşam Koçu
TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 - Tuzak
08:00 - Türkiye'nin Doktorları
09:00 - Gençlik Rüzgarı
10:00 - Gazete Magazin
14:15 - MasterChef Türkiye
16:30 - Çarkıfelek
20:00 - Survivor
TRT1 YAYIN AKIŞI
10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 - Seksenler
14.30 - Gönül Dağı
19.00 - Ana Haber
20.00 - Bir Zamanlar İstanbul
Okuyucu Yorumları 0 yorum