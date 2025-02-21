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  4. 21 Şubat 2025 Cuma Tv yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? Atv, Kanal D, Star Tv, Show Tv, Now TV, TV8

21 Şubat 2025 Cuma Tv yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? Atv, Kanal D, Star Tv, Show Tv, Now TV, TV8

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.02.2025 10:46
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21 Şubat 2025 Cuma akşamı televizyonda hangi dizilerin, filmlerin ve yarışmaların olduğu merak ediliyor. Bu akşam yine birbirinden iddialı yapımlar ekranlardaki yerini alacak. Bizde sizler için Atv, Kanal D, Star Tv, Show Tv, Now TV, TV8 güncel Tv yayın akışını derledik. İşte kanal kanal yayın rehberi...

21 Şubat 2025 Cuma Tv yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? Atv, Kanal D, Star Tv, Show Tv, Now TV, TV8

Bu akşam hangi diziler var sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Cuma akşamları Kanal D'de Arka Sokaklar, Show Tv'de Kızılcık Şerbeti ve Star Tv'de Yalı Çapkını yapımları ekrana geliyor. Peki, bu hafta dizilerin yeni bölümleri var mı? İşte 21 Şubat 2025 cuma güncel Tv yayın akışı bilgisi...

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam Kanal D'de saat 20:00'da Arka Sokaklar dizisi yeni bölümüyle ekranda olacak.

Show Tv'de saat 20:00'da Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Star Tv'de ise Yalı Çapkını dizisi saat 20:00'da ekranda olacak.

Now Tv'de ise Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisi saat 20:00'da izleyicisinin karşısına çıkacak.

YAYIN AKIŞI 2

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 - ATV Gün Ortası

14.00 - Sen Anlat Karadeniz

16.00 - Esra Erol'da

19.00 - ATV Ana Haber

20.00 - Zembilli

KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası

13.00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Ayazın Sonu güneş

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Arka Sokaklar

STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 - Ada Masalı

11:00 - Dolunay

13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 - Kiralık Aşk

19:00 - Star Haber

20:00 - Yalı Çapkını

SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 - Bu Sabah

10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 - Kızılcık Şerbeti

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Kızılcık Şerbeti

NOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 - İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - Şakir Paşa Ailesi

13:30 - En Hamarat Benim

16:30 - Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19:00 - Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 - Yaşam Koçu

TV8 YAYIN AKIŞI
07:00 - Tuzak

08:00 - Türkiye'nin Doktorları

09:00 - Gençlik Rüzgarı

10:00 - Gazete Magazin

14:15 - MasterChef Türkiye

16:30 - Çarkıfelek

20:00 - Survivor

TRT1 YAYIN AKIŞI
10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 - Seksenler

14.30 - Gönül Dağı

19.00 - Ana Haber

20.00 - Bir Zamanlar İstanbul

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