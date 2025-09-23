22 Eylül 2025 reyting sonuçları! Uzak Şehir, Aşk ve Gözyaşı, Kıskanmak, Veliaht, Çarpıntı reyting birincisi kim?

Son günlerde televizyon dünyası, izleyici odaklı programlarla dolup taşıyor. Reyting verileri, en çok izlenen yapımlar arasında dikkat çekici detaylar sunuyor. Dünkü reyting sıralamasında öne çıkan programlar şunlar.

"UZAK ŞEHİR" ilk sırada yer alıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan bu dizi, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Hikâyesi ve karakter derinliği, izleyicilerin ilgisini çekiyor.

İkinci sırada "UZAK ŞEHİR (ÖZET)" programı bulunuyor. Aynı kanaldan gelen özet bölüm, dizinin ilginç anlarını yeniden izlemek isteyenler için cazip hale geldi. Özellikle dizinin hayranları, bu özetle gelişmeleri takip edebiliyor.

Üçüncü sıradaki "CENNETİN ÇOCUKLARI" dizisi ise TRT 1 kanalında yayınlanıyor. Bu dizi, dram ve umut dolu hikâyesiyle izleyicilerin gönlünde taht kuruyor. Duygusal sahneler, izlenme oranlarını artırıyor.

Dördüncü sıradaki "MÜGE ANLI İLE TATLI SERT" programı, sabah kuşağının vazgeçilmezi. ATV kanalında yayınlanan bu program, güncel olayları derinlemesine inceliyor.

Gözde yapımlar ve reyting sıralamaları, televizyon dünyasındaki rekabeti gösteriyor. İzleyiciler farklı türlerdeki yapımlara olan ilgilerini sürdürüyor. Merakla, gelecekte bu listenin nasıl şekilleneceği bekleniyor.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 UZAK SEHIR KANAL D 20:58:41 24:16:45 2 UZAK SEHIR (OZET) KANAL D 20:00:39 20:58:30 3 CENNETIN COCUKLARI TRT 1 20:40:09 23:19:28 4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:46 13:00:01 5 ESRA EROL'DA ATV 16:21:58 18:46:07 6 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:08 19:59:45 7 ATV ANA HABER ATV 19:00:04 19:54:47 8 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:27 19:59:55 9 MASTERCHEF TURKIYE TV8 20:44:49 24:35:21 10 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:25 19:59:51

Kaynak: TİAK