MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

22 haftalıkken bebeğini kaybetmişti! Ünlü oyuncu Ege Kökenli gözyaşları içinde anlattı! 'Milyonda bir ihtimal'

Son olarak Güzel Aşklar Diyarı dizisinde hayat verdiği 'Hanzade Alaca' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Ege Kökenli bir süre önce bebeğini kaybetti. Zor günler geçiren ünlü isim yaşadığı zorlukları anlattı.

22 haftalıkken bebeğini kaybetmişti! Ünlü oyuncu Ege Kökenli gözyaşları içinde anlattı! 'Milyonda bir ihtimal'
Öznur Yaslı İkier

'Yahşi Cazibe', 'Çalıkuşu', 'Güneşin Kızları', 'Asla Vazgeçmem' ve 'Kefaret' gibi birçok yapımda yer alan Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile nikah masasına oturmuştu.

Mutlu evliliği devam eden ünlü oyuncu hamilelik müjdesiyle sevenlerini heyecanlandırmıştı. Kökenli, mayıs ayında gebeliğinin 22. haftasında bebeğini kaybettiğini açıkladı.

22 haftalıkken bebeğini kaybetmişti! Ünlü oyuncu Ege Kökenli gözyaşları içinde anlattı! Milyonda bir ihtimal 1

MİLYONDA BİR İHTİMAL

Sibel Arna’nın YouTube programına katılan Kökenli, yaşadığı süreci gözyaşlarıyla anlattı. Doktorların, durumun milyonda bir ihtimalle gerçekleşebilecek bir komplikasyon olduğunu söylediğini dile getiren oyuncu, bunun bir düşük değil, erken doğum vakası olduğunu vurguladı.

22 haftalıkken bebeğini kaybetmişti! Ünlü oyuncu Ege Kökenli gözyaşları içinde anlattı! Milyonda bir ihtimal 2

Ünlü oyuncu acısını, “Çok küçüktü, 9 saat kadar tutunabildi ve sonra maalesef kaybettik. Hâlâ kötü oluyorum konuşurken…” sözleriyle anlattı.

22 haftalıkken bebeğini kaybetmişti! Ünlü oyuncu Ege Kökenli gözyaşları içinde anlattı! Milyonda bir ihtimal 3

“KONUŞULMASI GEREKEN BİR SÜREÇ”

Kökenli, bu tür kayıpların paylaşılmasının önemine dikkat çekerek, “Takdiri ilahi diyeceğim ama şunu söylemek istiyorum. Sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek kadar bu süreçte yaşanan kayıpları da kabullenmemiz gerekiyor. Benim yaşadığımın bir tesadüf olmadığını, pek çok annenin benzer acılar yaşadığını öğrendim. Bu konunun daha fazla konuşulması lazım.” dedi.

22 haftalıkken bebeğini kaybetmişti! Ünlü oyuncu Ege Kökenli gözyaşları içinde anlattı! Milyonda bir ihtimal 4

SOSYAL MEDYAYA ARA VERDİ

Yaşadığı kaybın ardından uzun süre sosyal medyada sessiz kalan oyuncu, yaptığı duygusal paylaşımda, “Her şey yolunda görünürken yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu bebeğimizi kaybettik. Elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık.” sözleriyle hayranlarına seslenmişti.

22 haftalıkken bebeğini kaybetmişti! Ünlü oyuncu Ege Kökenli gözyaşları içinde anlattı! Milyonda bir ihtimal 5

Bu süreçte pek çok ünlüden destek alan Kökenli, yaşadığı acıyla başa çıkmaya çalıştığını belirtti. “Yaşadığım acı tecrübeden sonra kendi içime döndüğüm sessiz bir süreçteydim. Maalesef bazı duyguları anlatmak kolay değil… Ama paylaşmadan iyileşmek de öyle. Ben de öyle yapmaya karar verdim.” sözleriyle yaşadıklarını aktardı.

“BİR GÜNDE BÜYÜDÜM”

Konuşurken gözyaşlarını tutamayan oyuncu, yaşadığı kaybı “Bir günde büyüdüm” sözleriyle özetledi. Geb

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yeşilçam’dan Amerika’ya: Ayhan Türkbaş’ın “Tatlı Tesadüfleri”Yeşilçam’dan Amerika’ya: Ayhan Türkbaş’ın “Tatlı Tesadüfleri”
Peş peşe yayınladı! Son pozlarına beğeni yağdı Peş peşe yayınladı! Son pozlarına beğeni yağdı

Anahtar Kelimeler:
Ege Kökenli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli'den hem Erdoğan hem İmamoğlu çağrısı

Bahçeli'den hem Erdoğan hem İmamoğlu çağrısı

Gazze’de yeni göç dalgası! On binlerce kişi yine yollara düştü! İşte çok çarpıcı o görüntüler…

Gazze’de yeni göç dalgası! On binlerce kişi yine yollara düştü! İşte çok çarpıcı o görüntüler…

Fenerbahçe'de seçim yaklaşıyor! Vaatler sandığı etkiliyor...

Fenerbahçe'de seçim yaklaşıyor! Vaatler sandığı etkiliyor...

Transferin son günü hızlı başladı! İstanbul devleri karşı karşıya...

Transferin son günü hızlı başladı! İstanbul devleri karşı karşıya...

Baştan aşağı transparan... Arkasını dönünce olay oldu

Baştan aşağı transparan... Arkasını dönünce olay oldu

Aksaray'da dehşet: 19 yaşındaki Ömer annesi, kardeşi ve komşusunu tabancayla vurdu, intihara kalkıştı!

Aksaray'da dehşet: 19 yaşındaki Ömer annesi, kardeşi ve komşusunu tabancayla vurdu, intihara kalkıştı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.