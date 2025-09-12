22 haftalıkken bebeğini kaybetmişti! Ünlü oyuncu Ege Kökenli gözyaşları içinde anlattı! 'Milyonda bir ihtimal'

'Yahşi Cazibe', 'Çalıkuşu', 'Güneşin Kızları', 'Asla Vazgeçmem' ve 'Kefaret' gibi birçok yapımda yer alan Ege Kökenli, 2022 yılında Lior Ahituv ile nikah masasına oturmuştu.

Mutlu evliliği devam eden ünlü oyuncu hamilelik müjdesiyle sevenlerini heyecanlandırmıştı. Kökenli, mayıs ayında gebeliğinin 22. haftasında bebeğini kaybettiğini açıkladı.

MİLYONDA BİR İHTİMAL

Sibel Arna’nın YouTube programına katılan Kökenli, yaşadığı süreci gözyaşlarıyla anlattı. Doktorların, durumun milyonda bir ihtimalle gerçekleşebilecek bir komplikasyon olduğunu söylediğini dile getiren oyuncu, bunun bir düşük değil, erken doğum vakası olduğunu vurguladı.

Ünlü oyuncu acısını, “Çok küçüktü, 9 saat kadar tutunabildi ve sonra maalesef kaybettik. Hâlâ kötü oluyorum konuşurken…” sözleriyle anlattı.

“KONUŞULMASI GEREKEN BİR SÜREÇ”

Kökenli, bu tür kayıpların paylaşılmasının önemine dikkat çekerek, “Takdiri ilahi diyeceğim ama şunu söylemek istiyorum. Sağlıklı bir bebek dünyaya getirmek kadar bu süreçte yaşanan kayıpları da kabullenmemiz gerekiyor. Benim yaşadığımın bir tesadüf olmadığını, pek çok annenin benzer acılar yaşadığını öğrendim. Bu konunun daha fazla konuşulması lazım.” dedi.

SOSYAL MEDYAYA ARA VERDİ

Yaşadığı kaybın ardından uzun süre sosyal medyada sessiz kalan oyuncu, yaptığı duygusal paylaşımda, “Her şey yolunda görünürken yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu bebeğimizi kaybettik. Elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık.” sözleriyle hayranlarına seslenmişti.

Bu süreçte pek çok ünlüden destek alan Kökenli, yaşadığı acıyla başa çıkmaya çalıştığını belirtti. “Yaşadığım acı tecrübeden sonra kendi içime döndüğüm sessiz bir süreçteydim. Maalesef bazı duyguları anlatmak kolay değil… Ama paylaşmadan iyileşmek de öyle. Ben de öyle yapmaya karar verdim.” sözleriyle yaşadıklarını aktardı.

“BİR GÜNDE BÜYÜDÜM”

Konuşurken gözyaşlarını tutamayan oyuncu, yaşadığı kaybı “Bir günde büyüdüm” sözleriyle özetledi. Geb