22 Ocak Perşembe 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Bu akşam hangi diziler var? 22 Ocak 2026 perşembe akşamı televizyon izleyicileri, bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programları merak ediyorlar. Ailece keyifli vakit geçirmek isteyenler için kanalların yayın akışları araştırılıyor. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik..

Öznur Yaslı İkier

22 Ocak perşembe akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

  • 02:00 - 04:30 Kara Ağaç Destanı
  • 04:30 - 05:35 Seksenler
  • 05:35 - 06:25 Turgay Başyayla ile...
  • 06:25 - 09:15 Kalk Gidelim
  • 09:15 - 10:30 Adını Sen Koy
  • 10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 - 14:30 Seksenler
  • 14:30 - 17:45 Kara Ağaç Destanı
  • 17:45 - 18:55 Lingo Türkiye
  • 18:55 - 19:00 İddiaların Aksine
  • 19:00 - 19:45 Ana Haber
  • 19:45 - 20:45 Maç Önü
  • 20:45 - 23:00 Fenerbahçe - Aston Villa

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:30 Güller ve Günahlar
  • 02:30 - 04:45 Poyraz Karayel
  • 04:45 - 07:00 Üç Kız Kardeş
  • 07:00 - 09:00 Küçük Ağa
  • 09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 - 13:45 Yaprak Dökümü
  • 13:45 - 16:45 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - 19:00 Arka Sokaklar
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 23:15 İnci Taneleri

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:45 Veliaht
  • 02:45 - 05:00 Kızılcık Şerbeti
  • 05:00 - 07:00 Rüya Gibi
  • 07:00 - 09:30 Bahar
  • 09:30 - 12:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
  • 12:30 - 15:00 Gelin Evi
  • 15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...
  • 18:45 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:00 Sucu Kamil
  • 02:00 - 04:00 Aramızda Kalsın
  • 04:00 - 05:30 Kaderimin Oyunu
  • 05:30 - 07:00 Erkenci Kuş
  • 07:00 - 09:30 Aramızda Kalsın
  • 09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 - 19:00 Erkenci Kuş
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 22:20 Bir Baba Hindu

ATV Yayın Akışı

  • 00:20 - 03:00 A.B.İ.
  • 03:00 - 05:30 Bir Gece Masalı
  • 05:30 - 08:00 Aldatmak
  • 08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - 14:00 Gün Ortası
  • 14:00 - 16:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 - 19:00 Esra Erol'da
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Survivor Ekstra
  • 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 03:30 - 06:00 Gel Konuşalım
  • 06:00 - 07:15 Tuzak
  • 07:15 - 09:00 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 - 12:30 Gel Konuşalım
  • 12:30 - 16:00 Survivor 2026 Ünlüler -...
  • 16:00 - 20:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

