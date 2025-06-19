23 kiloya düşen Nihal Candan yoğun bakımda mamayla besleniyor! Profesör babası Umut Candan ikinci kez kalp krizi geçirdi

Katıldığı moda yarışmalarıyla adlarını duyuran fenomen kardeşler Nihal ve Bahar Candan, Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle kısa süre önce tahliye edilmişti.

Cezaevinden çıktıktan sonra hızla kilo kaybeden Nihal Candan bir süredir hastanede tedavi görüyor. Kızının hastalığından dolayı zor günler yaşayan anne Umut Candan sık sık kızı hakkında açıklamalar yapıyor.

Umut Candan, kızının bu süreçte 23 kiloya kadar düştüğünü ve organlarının iflas ettiğini açıklamıştı.

'ÖLÜM RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA'

Nihal Candan'ın annesi Umut Candan, kızının sağlık durumu hakkında; "Ölüm riskiyle karşı karşıyayız, makineye bağlı. 23 kiloya kadar düştü. Tüm organları iflas etmiş durumda. Duaya ihtiyacımız var" şeklinde açıklamada bulundu.

İKİNCİ KEZ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Modacı ve aynı zamanda Nihal Candan'ın yakın aile dostu Pınar Kerimoğlu, 23 kiloya düşen Nihal Candan’ın babası Prof. Dr. Hakan Candan’ın üzüntüden ikinci kez kalp krizi geçirdiğini sosyal medyadan açıkladı.

Kerimoğlu; ''Umut anneyle her gün konuşuyoruz. Baba stresten ikinci kez kalp krizi geçirdi. O yüzden doktorları hastaneden çıkışına izin vermiyorlarmış kızını görmesi için'' ifadelerini kullandı.

''DAMARDAN MAMA VERİLİYOR''

Ünlü isim son olarak Nihal'ın son sağlık durumunu da takipçilerine aktardı Kerimoğlu, konuyla ilgili şu sözleri kullandı:

''Nihal yoğun bakımda. Annesiyle her gün konuşuyoruz. Nihal yorgun, uyku halindeymiş hep. Damardan mama veriliyormuş. Daha hızlı iyileşeceğini düşünüyoruz bu şekilde''