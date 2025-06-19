MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

23 kiloya düşen Nihal Candan yoğun bakımda mamayla besleniyor! Profesör babası Umut Candan ikinci kez kalp krizi geçirdi

Anoreksiya rahatsızlığı nedeniyle 23 kiloya kadar düştüğü öğrenilen Nihal Candan’ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Günlerdir yoğun bakımda tedavi gören Nihal Candan mamayla besleniyor. Nihal Candan'ın annesi Umut Candan kızının son durumu hakkında açıklamalar yaparken profesör eşi hakkında üzen bir haber daha geldi.

23 kiloya düşen Nihal Candan yoğun bakımda mamayla besleniyor! Profesör babası Umut Candan ikinci kez kalp krizi geçirdi
Öznur Yaslı İkier

Katıldığı moda yarışmalarıyla adlarını duyuran fenomen kardeşler Nihal ve Bahar Candan, Kasım 2023’te “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Cezaevindeyken Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle kısa süre önce tahliye edilmişti.

Cezaevinden çıktıktan sonra hızla kilo kaybeden Nihal Candan bir süredir hastanede tedavi görüyor. Kızının hastalığından dolayı zor günler yaşayan anne Umut Candan sık sık kızı hakkında açıklamalar yapıyor.

nihal

Umut Candan, kızının bu süreçte 23 kiloya kadar düştüğünü ve organlarının iflas ettiğini açıklamıştı.

ANNESİ

'ÖLÜM RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA'

Nihal Candan'ın annesi Umut Candan, kızının sağlık durumu hakkında; "Ölüm riskiyle karşı karşıyayız, makineye bağlı. 23 kiloya kadar düştü. Tüm organları iflas etmiş durumda. Duaya ihtiyacımız var" şeklinde açıklamada bulundu.

İKİNCİ KEZ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Modacı ve aynı zamanda Nihal Candan'ın yakın aile dostu Pınar Kerimoğlu, 23 kiloya düşen Nihal Candan’ın babası Prof. Dr. Hakan Candan’ın üzüntüden ikinci kez kalp krizi geçirdiğini sosyal medyadan açıkladı.

babs

Kerimoğlu; ''Umut anneyle her gün konuşuyoruz. Baba stresten ikinci kez kalp krizi geçirdi. O yüzden doktorları hastaneden çıkışına izin vermiyorlarmış kızını görmesi için'' ifadelerini kullandı.

pınar

''DAMARDAN MAMA VERİLİYOR''

Ünlü isim son olarak Nihal'ın son sağlık durumunu da takipçilerine aktardı Kerimoğlu, konuyla ilgili şu sözleri kullandı:

''Nihal yoğun bakımda. Annesiyle her gün konuşuyoruz. Nihal yorgun, uyku halindeymiş hep. Damardan mama veriliyormuş. Daha hızlı iyileşeceğini düşünüyoruz bu şekilde''

PINAR 2

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hapis cezası almışlardı! Gerekçeli karar açıklandı: 'Sözleri delillerle çelişti'Hapis cezası almışlardı! Gerekçeli karar açıklandı: 'Sözleri delillerle çelişti'
Boşanma açıklamasının ardından aşk iddiası! Jet açıklamaBoşanma açıklamasının ardından aşk iddiası! Jet açıklama

Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Nihal Candan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kim 'ölüm fabrikası' için talimat verdi, uydu görüntülerine yansıdı

Kim 'ölüm fabrikası' için talimat verdi, uydu görüntülerine yansıdı

Biriktirdiği paralar yandı! Merkez Bankası'na başvurdu...

Biriktirdiği paralar yandı! Merkez Bankası'na başvurdu...

ABD'nin ardından şimdi de Çin! Savaşa dahil mi olacaklar?

ABD'nin ardından şimdi de Çin! Savaşa dahil mi olacaklar?

Meclis'te gergin anlar! Mustafa Varank'la Nebi Sarıbal birbirine girdi: "Çık şuradan, terbiyesizliğe bak..."

Meclis'te gergin anlar! Mustafa Varank'la Nebi Sarıbal birbirine girdi: "Çık şuradan, terbiyesizliğe bak..."

Denizin rengi tamamen değişti! Hemen uyarı geldi, 3 ilin ismini verdi: Nüfuslarının azaltılması şart

Denizin rengi tamamen değişti! Hemen uyarı geldi, 3 ilin ismini verdi: Nüfuslarının azaltılması şart

Arda'ya saniyeler yetti! Oyuna girer girmez öyle bir şey yaptı ki... Tüm dünyayı şaşırttı

Arda'ya saniyeler yetti! Oyuna girer girmez öyle bir şey yaptı ki... Tüm dünyayı şaşırttı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.