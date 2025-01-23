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  4. 23 Ocak 2025 Survivor bu akşam var mı? Survivor neden yok? Survivor ne zaman?

23 Ocak 2025 Survivor bu akşam var mı? Survivor neden yok? Survivor ne zaman?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.01.2025 15:33
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'Survivor bu akşam var mı' sorusu seyirciler tarafından merak ediliyor. Bolu'da meydana gelen yangın nedeniyle ülke genelinde 1 günlük yas ilan edilmesinden sonra dizi ve yarışmaların yeni bölümü olacak mı merak edildi. Peki, "Survivor bu akşam var mı, yok mu, neden yok?

23 Ocak 2025 Survivor bu akşam var mı? Survivor neden yok? Survivor ne zaman?

Survivor All Star bu akşam var mı? sorusu, izleyiciler tarafından merak ediliyor. 23 Ocak 2025 Perşembe günü yayınlanan TV8 yayın akışına göre, normalde bugün ekranlara gelmesi gereken Survivor All Star yarışmasının yayınlanıp yayınlanmayacağı tartışma konusu. Milli yas sonrası yangın faciasının acısı sürerken bu akşam dizilerin bazıları tekrar bölümüyle ekrana gelecek.

SURVIVOR BU AKŞAM VAR MI?

Survivor All Star, TV8 yayın akışında yer alıyor ancak milli yas nedeniyle akşam saatlerinde yayın akışında değişiklik olabilir.

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Siyah Kalp 18. bölüm bu akşam yayınlanacak mı? Siyah Kalp 18. bölüm bu akşam yayınlanacak mı?

SURVIVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor All Star 2025’in yeni bölümünün 23 Ocak 2025 Perşembe günü TV8 ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

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TV8 YAYIN AKIŞI
07:15
Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
08:30
Gel Konuşalım / Canlı
12:15
Survivor All Star-Gönüllüler
13:15
Survivor Panorama / Canlı
16:00
Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00
Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm
00:15
Survivor Ekstra / Canlı

Anahtar Kelimeler:
survivor
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