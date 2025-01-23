23 Ocak 2025 Survivor bu akşam var mı? Survivor neden yok? Survivor ne zaman?

Survivor All Star bu akşam var mı? sorusu, izleyiciler tarafından merak ediliyor. 23 Ocak 2025 Perşembe günü yayınlanan TV8 yayın akışına göre, normalde bugün ekranlara gelmesi gereken Survivor All Star yarışmasının yayınlanıp yayınlanmayacağı tartışma konusu. Milli yas sonrası yangın faciasının acısı sürerken bu akşam dizilerin bazıları tekrar bölümüyle ekrana gelecek.

SURVIVOR BU AKŞAM VAR MI?

Survivor All Star, TV8 yayın akışında yer alıyor ancak milli yas nedeniyle akşam saatlerinde yayın akışında değişiklik olabilir.

SURVIVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Survivor All Star 2025’in yeni bölümünün 23 Ocak 2025 Perşembe günü TV8 ekranlarında yayınlanması bekleniyor.



TV8 YAYIN AKIŞI

07:15

Ebru ile 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:30

Gel Konuşalım / Canlı

12:15

Survivor All Star-Gönüllüler

13:15

Survivor Panorama / Canlı

16:00

Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00

Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni Bölüm

00:15

Survivor Ekstra / Canlı