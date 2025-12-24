MAGAZİN

24 Aralık Çarşamba 2025 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Now TV, Show TV, Star, ATV, TV8)

Bu akşam hangi diziler var? 24 Aralık televizyon izleyicileri, bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programları merak ediyor. Ailece keyifli vakit geçirmek isteyenler için kanalların yayın akışları araştırılıyor. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik..

Öznur Yaslı İkier

24 Aralık çarşamba akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

00:15 - 02:20
Hayat Işığım

02:20 - 04:45
Kasaba Doktoru

04:45 - 05:25
Seksenler

05:25 - 06:15
Turgay Başyayla ile...

06:15 - 09:10
Kalk Gidelim

09:10 - 10:30
Adını Sen Koy

10:30 - 13:15
Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 14:25
Seksenler

14:25 - 17:45
Kasaba Doktoru

17:45 - 19:00
Lingo Türkiye

19:00 - 19:55
Ana Haber

19:55 - 20:00
İddiaların Aksine

20:00 - 23:00
Taşacak Bu Deniz

KANAL D Yayın Akışı

02:00 - 04:00
Siyah Beyaz Aşk

04:00 - 07:00
Üç Kız Kardeş

07:00 - 09:00
Yabancı Damat

09:00 - 11:00
Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 14:00
Yaprak Dökümü

14:00 - 16:45
Gelinim Mutfakta

16:45 - 19:00
Uzak Şehir

19:00 - 20:00
Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 02:45
Veliaht

02:45 - 04:30
Rüya Gibi

04:30 - 07:00
Kızılcık Şerbeti

07:00 - 09:30
Bahar

09:30 - 12:30
Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 - 15:00
Gelin Evi

15:00 - 18:45
Didem Arslan Yılmaz'la...

18:45 - 20:00
Show Ana Haber

20:00 - 21:45
Sahte Kabadayı

STAR TV Yayın Akışı

00:15 - 02:30
Sahipsizler

02:30 - 04:00
Hanım Köylü

04:00 - 05:30
Söz

05:30 - 07:00
Kiralık Aşk

07:00 - 09:30
Kiralık Aşk

09:30 - 13:30
Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - 16:15
Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 - 19:00
Söz

19:00 - 20:00
Star Haber

ATV Yayın Akışı

01:30 - 03:30
Sonsuz Aşk

03:30 - 06:00
Kardeşlerim

06:00 - 08:00
Aldatmak

08:00 - 10:00
Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00
Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00
Gün Ortası

14:00 - 16:00
Mutfak Bahane

16:00 - 19:00
Esra Erol'da

19:00 - 20:00
ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı

00:15 - 03:30
Zahide Yetiş'le Sence?

03:30 - 06:00
Zuhal Topal'la Yemekteyiz

06:00 - 07:15
Tuzak

07:15 - 09:00
Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 - 12:30
Gel Konuşalım

12:30 - 16:00
Zahide Yetiş'le Sence?

16:00 - 20:00
Zuhal Topal'la Yemekteyiz

