MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

24 Ocak Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

Cumartesi akşamını ekran başında geçirmeyi planlayan izleyiciler, “Bu akşam TV'de ne var?” sorusunun yanıtını arıyor. Günün güncel yayın akışları en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV'de hangi yapımların ekrana geleceği netleşti. İşte detaylar...

24 Ocak Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)
Öznur Yaslı İkier

24 Ocak 2026 cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...

TRT1 Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:25 Vefa Sultan
  • 02:25 - 05:15 Kara Ağaç Destanı
  • 05:15 - 06:00 Yedi Numara
  • 06:00 - 08:35 Ege'nin Hamsisi
  • 08:35 - 10:00 Kod Adı Kırlangıç
  • 10:00 - 11:30 Hayallerinin Peşinde
  • 11:30 - 14:40 Cennetin Çocukları
  • 14:40 - 17:50 Teşkilat
  • 17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...
  • 19:00 - 20:00 Ana Haber

KANAL D Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:40 Uzak Şehir
  • 00:15 - 02:40 Uzak Şehir
  • 02:40 - 05:00 Poyraz Karayel
  • 02:40 - 05:00 Poyraz Karayel
  • 05:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş
  • 05:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş
  • 07:00 - 08:30 Küçük Ağa
  • 07:00 - 08:30 Küçük Ağa
  • 08:30 - 09:45 Konuştukça
  • 08:30 - 09:45 Konuştukça
  • 09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi
  • 09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi
  • 13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı
  • 13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı
  • 14:00 - 16:15 Arka Sokaklar
  • 14:00 - 16:15 Arka Sokaklar
  • 16:15 - 19:00 Uzak Şehir
  • 16:15 - 19:00 Uzak Şehir
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

  • 00:15 - 02:45 Rüya Gibi
  • 02:45 - 05:00 Veliaht
  • 05:00 - 08:00 Kızılcık Şerbeti
  • 08:00 - 10:00 İstasyon
  • 10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi
  • 13:00 - 15:30 Acele Koca Aranıyor
  • 15:30 - 18:25 Kızılcık Şerbeti
  • 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
  • 20:00 - 22:45 Haydi Tut Elimi

STAR TV Yayın Akışı

  • 01:00 - 03:00 Aramızda Kalsın
  • 03:00 - 05:00 Kaderimin Oyunu
  • 05:00 - 07:00 Erkenci Kuş
  • 07:00 - 09:00 Aramızda Kalsın
  • 09:00 - 11:00 Hayat Bazen Tatlıdır
  • 11:00 - 14:00 Sahipsizler
  • 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
  • 15:30 - 19:00 Erkenci Kuş
  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 22:00 Bücür
  • 00:00 - 02:30 Sahipsizler

ATV Yayın Akışı

  • 01:20 - 03:00 Nadide Hayat
  • 03:00 - 05:00 Bir Gece Masalı
  • 05:00 - 07:30 Aldatmak
  • 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
  • 10:00 - 13:30 Kuruluş Orhan
  • 13:30 - 17:00 A.B.İ.
  • 17:00 - 19:00 Oflu Hoca'nın Şifresi 2
  • 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 - 23:20 A.B.İ.

TV8 Yayın Akışı

  • 00:15 - 01:30 Caner Taslaman ile...
  • 00:15 - 01:30 Caner Taslaman ile...
  • 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 03:30 - 06:00 Gel Konuşalım
  • 03:30 - 06:00 Gel Konuşalım
  • 06:00 - 08:00 Dizi
  • 06:00 - 08:00 Dizi
  • 08:00 - 08:30 Oynat Bakalım
  • 08:00 - 08:30 Oynat Bakalım
  • 08:30 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
  • 08:30 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - 16:30 Gazete Magazin
  • 10:00 - 16:30 Gazete Magazin
  • 16:30 - 19:00 Survivor Panorama
  • 16:30 - 19:00 Survivor Panorama

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DEM Partililerin akımına katıldı! Ünlü oyuncudan tepki gecikmediDEM Partililerin akımına katıldı! Ünlü oyuncudan tepki gecikmedi
Ünlü oyuncu ticarete atıldı! İlk mağazasını açtıÜnlü oyuncu ticarete atıldı! İlk mağazasını açtı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yayın akışı bugün yayın akışı tüm kanallar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul ve çevre illerde hissedildi

ABD İran'a mı saldıracak? İsrail ordusu alarma geçti

ABD İran'a mı saldıracak? İsrail ordusu alarma geçti

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

Emre Belözoğlu kırmızı karta isyan etti! "Galatasaray forması olsa..."

O isim donör oldu! Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi

O isim donör oldu! Ufuk Özkan'dan güzel haber geldi

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

Fitch Ratings'ten kritik karar: Türkiye'nin kredi notu değişti

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.