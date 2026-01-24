24 Ocak Cumartesi 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

24 Ocak 2026 cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri heyecan dolu yapımlar bekliyor. İşte, bu akşam ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve Now TV ekranlarında yayınlanacak dizi ve filmler...
TRT1 Yayın Akışı
- 00:15 - 02:25 Vefa Sultan
- 02:25 - 05:15 Kara Ağaç Destanı
- 05:15 - 06:00 Yedi Numara
- 06:00 - 08:35 Ege'nin Hamsisi
- 08:35 - 10:00 Kod Adı Kırlangıç
- 10:00 - 11:30 Hayallerinin Peşinde
- 11:30 - 14:40 Cennetin Çocukları
- 14:40 - 17:50 Teşkilat
- 17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...
- 19:00 - 20:00 Ana Haber
KANAL D Yayın Akışı
- 00:15 - 02:40 Uzak Şehir
- 00:15 - 02:40 Uzak Şehir
- 02:40 - 05:00 Poyraz Karayel
- 02:40 - 05:00 Poyraz Karayel
- 05:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş
- 05:00 - 07:00 Üç Kız Kardeş
- 07:00 - 08:30 Küçük Ağa
- 07:00 - 08:30 Küçük Ağa
- 08:30 - 09:45 Konuştukça
- 08:30 - 09:45 Konuştukça
- 09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi
- 09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi
- 13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı
- 13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı
- 14:00 - 16:15 Arka Sokaklar
- 14:00 - 16:15 Arka Sokaklar
- 16:15 - 19:00 Uzak Şehir
- 16:15 - 19:00 Uzak Şehir
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
SHOW TV Yayın Akışı
- 00:15 - 02:45 Rüya Gibi
- 02:45 - 05:00 Veliaht
- 05:00 - 08:00 Kızılcık Şerbeti
- 08:00 - 10:00 İstasyon
- 10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 - 15:30 Acele Koca Aranıyor
- 15:30 - 18:25 Kızılcık Şerbeti
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
- 20:00 - 22:45 Haydi Tut Elimi
STAR TV Yayın Akışı
- 01:00 - 03:00 Aramızda Kalsın
- 03:00 - 05:00 Kaderimin Oyunu
- 05:00 - 07:00 Erkenci Kuş
- 07:00 - 09:00 Aramızda Kalsın
- 09:00 - 11:00 Hayat Bazen Tatlıdır
- 11:00 - 14:00 Sahipsizler
- 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
- 15:30 - 19:00 Erkenci Kuş
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 - 22:00 Bücür
- 00:00 - 02:30 Sahipsizler
ATV Yayın Akışı
- 01:20 - 03:00 Nadide Hayat
- 03:00 - 05:00 Bir Gece Masalı
- 05:00 - 07:30 Aldatmak
- 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 - 13:30 Kuruluş Orhan
- 13:30 - 17:00 A.B.İ.
- 17:00 - 19:00 Oflu Hoca'nın Şifresi 2
- 19:00 - 20:00 ATV Ana Haber
- 20:00 - 23:20 A.B.İ.
TV8 Yayın Akışı
- 00:15 - 01:30 Caner Taslaman ile...
- 00:15 - 01:30 Caner Taslaman ile...
- 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 - 06:00 Gel Konuşalım
- 03:30 - 06:00 Gel Konuşalım
- 06:00 - 08:00 Dizi
- 06:00 - 08:00 Dizi
- 08:00 - 08:30 Oynat Bakalım
- 08:00 - 08:30 Oynat Bakalım
- 08:30 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
- 08:30 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
- 10:00 - 16:30 Gazete Magazin
- 10:00 - 16:30 Gazete Magazin
- 16:30 - 19:00 Survivor Panorama
- 16:30 - 19:00 Survivor Panorama
Okuyucu Yorumları 0 yorum