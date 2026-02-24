24 Şubat Salı 2026 TV Yayın Akışı! Bugün TV'de ne var? (TRT1, Kanal D, Show TV, Star, ATV, TV8)

24 Şubat 2026 salı akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1 Yayın Akışı

01:00 - 03:00 Vefa Sultan

03:00 - 04:55 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...

04:55 - 06:25 Sahur Bereketi

06:25 - 06:30 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

06:30 - 09:20 Kalk Gidelim

09:20 - 10:30 Adını Sen Koy

10:30 - 13:15 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - 14:15 Seksenler

14:15 - 15:30 Vefa Sultan

15:30 - 16:00 Kur'an'ın Mesajı

16:00 - 17:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel...

17:45 - 19:00 Ramazan Sevinci

19:00 - 19:55 Ana Haber

19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

KANAL D Yayın Akışı

00:15 - 02:30 Arka Sokaklar

02:30 - 04:45 Uzak Şehir

04:45 - 07:00 M. Fatih Çıtlak ile...

07:00 - 09:00 Küçük Ağa

09:00 - 11:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 - 13:15 Yaprak Dökümü

13:15 - 14:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:00 - 16:45 Gelinim Mutfakta

16:45 - 18:00 Arka Sokaklar

18:00 - 19:00 Bir Ramazan Akşamı

19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber

SHOW TV Yayın Akışı

00:15 - 02:15 Bekir Köse ile Ramazan...

02:15 - 05:00 Kızılcık Şerbeti

05:00 - 08:00 Bahar

08:00 - 10:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

10:45 - 12:30 Şükran Kaymak'la Ramazan...

12:30 - 15:00 Gelin Evi

15:00 - 18:45 Didem Arslan Yılmaz'la...

18:45 - 20:00 Show Ana Haber

STAR TV Yayın Akışı

00:50 - 02:00 Dizi

02:00 - 03:45 Sefirin Kızı

03:45 - 05:00 Ateşböceği

05:00 - 07:00 Aramızda Kalsın

07:00 - 09:30 Sefirin Kızı

09:30 - 13:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - 17:15 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 - 18:15 Pelin ve Tahsin Mutfakta

18:15 - 19:00 Erkenci Kuş

19:00 - 20:00 Star Haber

ATV Yayın Akışı

02:45 - 03:45 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi

03:45 - 06:40 Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

06:40 - 08:00 Zembilli

08:00 - 10:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 - 13:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - 14:00 Gün Ortası

14:00 - 16:00 Mutfak Bahane

16:00 - 18:30 Esra Erol'da

18:30 - 19:35 Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:35 - 20:00 ATV Ana Haber

TV8 Yayın Akışı