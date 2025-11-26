25 Kasım 2025 güncel reyting sonuçları açıklandı! Dün en çok ne izlendi?

Televizyon dünyasında dün gece heyecan verici bir yarış gerçekleşti. Reytingler, izleyicilerin hangi programları tercih ettiğini gösterdi. En yüksek reyting alan programlar ise belli oldu.

Birinci sırada Galatasaray'ın Union Saint Gillioise ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi yer aldı. Bu maç, TRT 1 ekranlarında yayınlandı. İzleyicilerin ilgisini büyük ölçüde çekti. Gecenin en çok izlenen programı bu oldu.

İkinci sırada ATV'de yayınlanan "Esra Erol’da" programı yer aldı. Günün ilerleyen saatlerinde ATV ekranlarında "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programı yer aldı. Bu program da yüksek reyting alarak üçüncü sıraya oturdu.

Dördüncü sırayı NOW kanalında yayınlanan "Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber" aldı. Bu haber bülteni, gündemdeki bilgileri izleyicilere aktarıyor.

Altıncı sırada NOW kanalının "Kıskanmak" adlı dizisi yer aldı. Yedinci sırayı Kanal D'de yayınlanan "Postacı" aldı.

ATV’nin "Gözleri Karadeniz" isimli dizisi sekizinci sırada yer aldı. Show TV’nin "Bahar" dizisi dokuzuncu sırada yer aldı.

25 KASIM 2025 GÜNCEL REYTİNG SONUÇLARI

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati 1 GALATASARAY-UNION SAINT GILLOISE UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI TRT 1 20:34:50 22:49:56 2 ESRA EROL'DA ATV 16:21:37 18:45:08 3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:06 12:59:55 4 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW 19:00:07 20:00:00 5 ATV ANA HABER ATV 18:59:59 19:52:48 6 KISKANMAK NOW 20:58:49 23:57:54 7 POSTACI (T.S) KANAL D 20:00:47 21:44:43 8 GOZLERI KARADENIZ ATV 20:45:30 24:16:46 9 BAHAR SHOW TV 20:59:15 24:18:01 10 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:20 19:59:48

Kaynak: TİAK