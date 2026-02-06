MAGAZİN

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in acı günü! Bu sözlerle veda etti

Alemin Kıralı dizisinde canlandırdığı Oben karakteri ile hafızalara kazınan Birsu Demir, baba acısıyla sarsıldı.

Öznur Yaslı İkier

'Alemin Kıralı' dizisindeki Oben karakteriyle tanınan oyuncu Birsu Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

Ünlü oyuncu bu defa baba acısıyla sarsıldı. Birsu Demir, babası Aydoğan Demir hayatını kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Demir, Datça'da toprağa verilen babasına Instagram üzerinden dokunaklı bir veda paylaştı.

Alemin Kıralı nın Oben i Birsu Demir in acı günü! Bu sözlerle veda etti 1

Önce babasının cenaze töreni bilgilerini yayınlayan Demir, daha sonra babasıyla bir karesini yayınlayarak "Zorlu sevdam hoşça kal" notunu yazdı.

Alemin Kıralı nın Oben i Birsu Demir in acı günü! Bu sözlerle veda etti 2

Şair Özdemir Asaf’ın dizelerini alıntılayan Demir, "Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin / Kocaman denizlerde ender bi'balık gibisin..." sözleriyle duygularını ifade etti.

Alemin Kıralı nın Oben i Birsu Demir in acı günü! Bu sözlerle veda etti 3

Daha sonra babasının bahçesindeki limonları paylaşan Birsu Demir, şu ifadeleri kullandı: "Babamın limonları... Dallarından kopartır sergilerdi yemezdi. Gözüne böyle güzel geliyormuş. Kızardım ona 'Yemek için onlar süs değil' diye."

