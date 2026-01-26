MAGAZİN

25 Ocak Pazar reyting sonuçları geldi: Sahtekarlar mı Teşkilat mı izlendi?

25 Ocak Pazar en çok ne izlendi? Reyting sonuçları açıklandı! Sahtekarlar ile Teşkilat arasındaki zirve yarışında kazanan kim oldu? Dün akşam en çok izlenen yapım hangisi oldu?

Televizyon yayınları dünde izleyicilerin ilgisini çeken programlarla doluydu. Reyting sıralamaları bu durumu net gösterdi. Göz alıcı reyting rakamları zirveye ulaşan yapımları öne çıkardı. Bu programların izleyiciler üzerindeki etkisi dikkat çekti.

İlk sırada "TEŞKİLAT" yer aldı. TRT 1’de yayınlandığında izleyicilerin beğenisini topladı. Dizi, güçlü hikayesi ile etkileyici karakterleriyle dikkat çekti. İzleyicileri ekran başına kilitledi. Ardından gelen "SURVIVOR", TV8'de yayınlandı. Yüksek reytingleriyle takipçilerine gerilim sundu. Bu program sosyal etkileşim açısından da tatmin ediciydi.

Üçüncü sırada "SAHTEKARLAR" vardı. NOW kanalında izleyiciyle buluştu. Bu yapım, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. İzlenme oranları rekabetçi bir konumda yer aldı. "OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU", NOW’da önemli bir haber bülteni oldu. Bu program izleyicilerin ilgisini de çekti.

"GELIN" programı, KANAL 7'de yayınlandı. Çiftler ve gelinler arasındaki rekabeti sundu. Geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Bunun yanında "SHOW ANA HABER" ve "KANAL D ANA HABER" programları güncel olayları aktardı. Bu programlar izleyicilerin ilgisini yüksek seviyelerde tuttu.

Diğer yandan "RÜYA GİBİ" adlı program, SHOW TV’de kendine sağlam bir izleyici kitlesi oluşturdu. En sonunda "KİM MİLYONER OLMAK İSTER", ATV'de üst sıralarda yer aldı. Büyük ödül yarışması formatıyla izleyicilere keyifli anlar sundu.

25 Ocak Pazar reyting sonuçları geldi: Sahtekarlar mı Teşkilat mı izlendi?

Dün akşamki reyting sonuçları, televizyon dünyasının dinamizmini gözler önüne serdi. Her yapım, kendi tarzında izleyicilerin kalbinde yer buldu. Gelecekteki yayınlar için merak oluşturdu.

Sıra Program Kanal Başlama Saati Bitiş Saati
1 TESKILAT TRT 1 21:00:25 23:50:35
2 SURVIVOR TV8 20:31:16 24:20:22
3 SAHTEKARLAR NOW 21:00:09 24:17:06
4 OZAN GUNDOGDU ILE NOW ANA HABER HAFTA SONU NOW 19:00:08 20:00:01
5 TESKILAT (OZET) TRT 1 19:59:49 21:00:25
6 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:25 20:00:06
7 RUYA GIBI SHOW TV 20:57:50 24:18:50
8 KANAL D ANA HABER KANAL D 18:58:24 19:59:56
9 GELIN KANAL 7 19:38:30 21:20:11
10 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 20:51:46 24:20:35

Kaynak: TİAK

Anahtar Kelimeler:
reyting Reyting sonuçları
